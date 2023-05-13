«Известия»: в России хотят провести внеплановые проверки ювелиров

14 мая 2023 в 03:31 Размер текста - 17 +

Проверки станут ответной мерой на увеличение нелегального оборота ювелирных изделий в стране Фото: Размик Закарян © URA.RU В России хотят разрешить внеплановые проверки ювелиров, которые будет проводить Федеральная пробирная палата. Об этом заявили в Минфине. «Минфин разработал проект, в котором предложил дать Федеральной пробирной палате полномочия по проведению внеплановых проверок в случае изъятия правоохранительными органами продукции из драгметаллов. Мера нужна из-за увеличения нелегального оборота ювелирных изделий», — передают информацию ведомства «Известия». Принятие документа позволит противодействовать росту числа нарушений законодательства в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, драгоценных камней, а также изделий из них. Ранее стало известно, что регионы Уральского федерального округа (УрФО) вошли во всероссийский топ по продажам ювелирных изделий за 2022 год. Общая трата жителей регионов на украшение превысила 23 миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании Sokolov. В перечень товаров, в отношении которых будет разрешен параллельный импорт (позволяет ввозить товары в страну без разрешения правообладателя) не попали ювелирные изделия. В Минпромторге отмечали, что они могут выпускаться на отечественном рынке.

В России хотят разрешить внеплановые проверки ювелиров, которые будет проводить Федеральная пробирная палата. Об этом заявили в Минфине. «Минфин разработал проект, в котором предложил дать Федеральной пробирной палате полномочия по проведению внеплановых проверок в случае изъятия правоохранительными органами продукции из драгметаллов. Мера нужна из-за увеличения нелегального оборота ювелирных изделий», — передают информацию ведомства «Известия». Принятие документа позволит противодействовать росту числа нарушений законодательства в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов, драгоценных камней, а также изделий из них. Ранее стало известно, что регионы Уральского федерального округа (УрФО) вошли во всероссийский топ по продажам ювелирных изделий за 2022 год. Общая трата жителей регионов на украшение превысила 23 миллиарда рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании Sokolov. В перечень товаров, в отношении которых будет разрешен параллельный импорт (позволяет ввозить товары в страну без разрешения правообладателя) не попали ювелирные изделия. В Минпромторге отмечали, что они могут выпускаться на отечественном рынке.