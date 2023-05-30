Кадыров пообещал месть за террористическую атаку Киева на Москву

Россия покажет Украине и Западу, что такое месть. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя нападения украинских беспилотников на Москву.
«Напоследок немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», — сообщил Кадыров в своем
Он также отметил, что странам Европы стоит задуматься продолжать ли поддержку Украины. «Аукнется, когда Россия постучит в двери, к примеру, Германии или Польши», — считает глава Чечни.
По мнению Кадырова, украинские силы подготовлены по американским террористическим шаблонам. Он назвал это попыткой обратить на себя внимание и «выиграть информационные очки» после многочисленных поражений.
Утром 30 мая Украина совершила атаку на территории Москвы и Подмосковья. Ее признали террористическим актом. Уголовное дело по соответствующей статье УК РФ завело Главное следственное управление СК России.
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