Кадыров пообещал месть за террористическую атаку Киева на Москву

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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, Россия ответит на атаку беспилотников по Москве Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Россия покажет Украине и Западу, что такое месть. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя нападения украинских беспилотников на Москву.

«Напоследок немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале.

Он также отметил, что странам Европы стоит задуматься продолжать ли поддержку Украины. «Аукнется, когда Россия постучит в двери, к примеру, Германии или Польши», — считает глава Чечни.

По мнению Кадырова, украинские силы подготовлены по американским террористическим шаблонам. Он назвал это попыткой обратить на себя внимание и «выиграть информационные очки» после многочисленных поражений.

Утром 30 мая Украина совершила атаку на территории Москвы и Подмосковья. Ее признали террористическим актом. Уголовное дело по соответствующей статье УК РФ завело Главное следственное управление СК России.

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Россия покажет Украине и Западу, что такое месть. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя нападения украинских беспилотников на Москву. «Напоследок немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. Он также отметил, что странам Европы стоит задуматься продолжать ли поддержку Украины. «Аукнется, когда Россия постучит в двери, к примеру, Германии или Польши», — считает глава Чечни. По мнению Кадырова, украинские силы подготовлены по американским террористическим шаблонам. Он назвал это попыткой обратить на себя внимание и «выиграть информационные очки» после многочисленных поражений. Утром 30 мая Украина совершила атаку на территории Москвы и Подмосковья. Ее признали террористическим актом. Уголовное дело по соответствующей статье УК РФ завело Главное следственное управление СК России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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