Кадыров пообещал месть за террористическую атаку Киева на Москву

30 мая 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, Россия ответит на атаку беспилотников по Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Россия покажет Украине и Западу, что такое месть. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя нападения украинских беспилотников на Москву. «Напоследок немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале . Он также отметил, что странам Европы стоит задуматься продолжать ли поддержку Украины. «Аукнется, когда Россия постучит в двери, к примеру, Германии или Польши», — считает глава Чечни. По мнению Кадырова, украинские силы подготовлены по американским террористическим шаблонам. Он назвал это попыткой обратить на себя внимание и «выиграть информационные очки» после многочисленных поражений. Утром 30 мая Украина совершила атаку на территории Москвы и Подмосковья. Ее признали террористическим актом. Уголовное дело по соответствующей статье УК РФ завело Главное следственное управление СК России.

Россия покажет Украине и Западу, что такое месть. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя нападения украинских беспилотников на Москву. «Напоследок немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. Он также отметил, что странам Европы стоит задуматься продолжать ли поддержку Украины. «Аукнется, когда Россия постучит в двери, к примеру, Германии или Польши», — считает глава Чечни. По мнению Кадырова, украинские силы подготовлены по американским террористическим шаблонам. Он назвал это попыткой обратить на себя внимание и «выиграть информационные очки» после многочисленных поражений. Утром 30 мая Украина совершила атаку на территории Москвы и Подмосковья. Ее признали террористическим актом. Уголовное дело по соответствующей статье УК РФ завело Главное следственное управление СК России.