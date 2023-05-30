Сенатор Цеков: украинские военные продемонстрировали свое бессилие. Видео 30 мая 2023 в 21:21 Размер текста - 17 + Украина от бессилия устраивает теракты по мирным жителям России Фото: Григорий Бергал © URA.RU новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Украина устроила атаку дронами по Москве и Подмосковью из-за своего бессилия. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков. «Все эти угрозы Буданова (Кирилл Буданов- глава украинский разведки — URA.RU. прим. ред.) демонстрируют бессилие. Если бы они [вооруженные силы Украины] наносили удары по военным объектам, то где-то их действия были бы осмысленными. В данном случае — террористы, от бессилия», — сообщил сенатор «Пятому каналу». Он назвал атаку беспилотников актом терроризма. По его словам, украинские силы терроризируют мирных жителей из-за усталости и нежелания прекратить боевые действия на Украине. Новость по теме Какие беспилотники атаковали Москву Утром 30 мая произошла атака украинскими дронами Москвы и Подмосковья. Главное следственное управление СК России признало удары терактом. Было заведено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников по столице. Он заявил, что только два человека обратились в больницу после атаки. Украина устроила атаку дронами по Москве и Подмосковью из-за своего бессилия. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков. «Все эти угрозы Буданова (Кирилл Буданов- глава украинский разведки — URA.RU. прим. ред.) демонстрируют бессилие. Если бы они [вооруженные силы Украины] наносили удары по военным объектам, то где-то их действия были бы осмысленными. В данном случае — террористы, от бессилия», — сообщил сенатор «Пятому каналу». Он назвал атаку беспилотников актом терроризма. По его словам, украинские силы терроризируют мирных жителей из-за усталости и нежелания прекратить боевые действия на Украине. Утром 30 мая произошла атака украинскими дронами Москвы и Подмосковья. Главное следственное управление СК России признало удары терактом. Было заведено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников по столице. Он заявил, что только два человека обратились в больницу после атаки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям