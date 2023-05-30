Shot: пилоты сообщили о двух неопознанных объектах в Шереметьево

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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, аэродром, шереметьево, отдых, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Два неопознанных объекта заметили над самолетом «Победа» Фото:
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Атака беспилотников на Москву

Два неопознанных объекта заметили над самолетом компании «Победа», который вылетел из Шереметьево. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«По нашей информации, борт около восьми утра вылетал в Киров. Когда он был на высоте порядка 900 метров, пилоты заметили два летательных аппарата», — отмечают авторы канала. Подчеркивается, что самолет летел ниже дронов на 150 метров во встречном направлении. По данным Shot, связь между атакой дронов на Москву и этими беспилотниками пока не подтверждена.

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Telegram-канал Aviancident сообщает, что летательный аппарат находился по левому борту от самолета. «В наборе эшелона FL330, КВС доложил о наблюдении пассажиром по левому борту предположительно БВС и сделал фотографию», — отмечают авторы канала.

Ранее стало известно об атаке беспилотниками Москвы и Подмосковья. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников по столице. Он сообщил, что только два человека обратились в больницу после атаки.

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Два неопознанных объекта заметили над самолетом компании «Победа», который вылетел из Шереметьево. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «По нашей информации, борт около восьми утра вылетал в Киров. Когда он был на высоте порядка 900 метров, пилоты заметили два летательных аппарата», — отмечают авторы канала. Подчеркивается, что самолет летел ниже дронов на 150 метров во встречном направлении. По данным Shot, связь между атакой дронов на Москву и этими беспилотниками пока не подтверждена. Telegram-канал Aviancident сообщает, что летательный аппарат находился по левому борту от самолета. «В наборе эшелона FL330, КВС доложил о наблюдении пассажиром по левому борту предположительно БВС и сделал фотографию», — отмечают авторы канала. Ранее стало известно об атаке беспилотниками Москвы и Подмосковья. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников по столице. Он сообщил, что только два человека обратились в больницу после атаки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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