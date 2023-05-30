Shot: пилоты сообщили о двух неопознанных объектах в Шереметьево

Два неопознанных объекта заметили над самолетом компании «Победа», который вылетел из Шереметьево. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«По нашей информации, борт около восьми утра вылетал в Киров. Когда он был на высоте порядка 900 метров, пилоты заметили два летательных аппарата», — отмечают авторы канала. Подчеркивается, что самолет летел ниже дронов на 150 метров во встречном направлении. По данным Shot, связь между атакой дронов на Москву и этими беспилотниками пока не подтверждена.
Telegram-канал Aviancident сообщает, что летательный аппарат находился по левому борту от самолета. «В наборе эшелона FL330, КВС доложил о наблюдении пассажиром по левому борту предположительно БВС и сделал фотографию», — отмечают авторы канала.
Ранее стало известно об атаке беспилотниками Москвы и Подмосковья. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку беспилотников по столице. Он сообщил, что только два человека обратились в больницу после атаки.
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