Московские поисковики взяли шефство над северодонецкой школой

Поисковый отряд «Прорыв» из Москвы взял шефство над школой №11 в Северодонецке (ЛНР) и помогает горожанам гуманитарной помощью. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из основателей гуманитарного проекта Михаил Личковский.
«Акцент мы делаем на северодонецкую школу №11, к которой, помимо детей, прикреплены еще лежачие старики. Если прикинуть по весу — сейчас привезли где-то тонну грузов. Первый раз мы поехали одной машиной, а сейчас если не фура, то грузовик нужен точно. Мы приезжаем двумя фургонами с прицепом, но из-за недостатка места загружаем в них далеко не все: просто некуда все засунуть», — рассказал Личковский.
Инициатором помощи северодончанам стал соратник по поисковой работе, который сейчас находится в Луганске. Вместе с Михаилом Личковским они стали основателями проекта «От души душевно в Луганск», который помогает не только школе, но и другим нуждающимся жителям Луганска и Северодонецка. Круг потребностей широк — от детских кроссовок и подгузников для лежачих больных до пленки для разбитой крыши дома и воздушных шаров для школьного выпускного.
Проект «От души душевно в Луганск» получил поддержку не только москвичей, но и жителей других регионов России, таких как Подмосковье, Ярославская область и Урал. Все они объединились, чтобы помочь вернуть Луганщине мир и уют. Северодончане очень ценят эти душевные порывы и не скупятся на слова благодарности.
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2202 2016 5529 2833
Михаил Анатольевич Л.
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