Московские поисковики взяли шефство над северодонецкой школой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с ЛДНР. Екатеринбург, гуманитарная помощь, памперсы, гуманитарка, вещи для пострадавших, помощь беженцам, предметы гигиены
Помощь затрагивает множество потребностей населения в ЛНР Фото:

Поисковый отряд «Прорыв» из Москвы взял шефство над школой №11 в Северодонецке (ЛНР) и помогает горожанам гуманитарной помощью. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из основателей гуманитарного проекта Михаил Личковский.

«Акцент мы делаем на северодонецкую школу №11, к которой, помимо детей, прикреплены еще лежачие старики. Если прикинуть по весу — сейчас привезли где-то тонну грузов. Первый раз мы поехали одной машиной, а сейчас если не фура, то грузовик нужен точно. Мы приезжаем двумя фургонами с прицепом, но из-за недостатка места загружаем в них далеко не все: просто некуда все засунуть», — рассказал Личковский.

Инициатором помощи северодончанам стал соратник по поисковой работе, который сейчас находится в Луганске. Вместе с Михаилом Личковским они стали основателями проекта «От души душевно в Луганск», который помогает не только школе, но и другим нуждающимся жителям Луганска и Северодонецка. Круг потребностей широк — от детских кроссовок и подгузников для лежачих больных до пленки для разбитой крыши дома и воздушных шаров для школьного выпускного.

Проект «От души душевно в Луганск» получил поддержку не только москвичей, но и жителей других регионов России, таких как Подмосковье, Ярославская область и Урал. Все они объединились, чтобы помочь вернуть Луганщине мир и уют. Северодончане очень ценят эти душевные порывы и не скупятся на слова благодарности.

Поддержать:

2202 2016 5529 2833

Михаил Анатольевич Л.

При отправке средств необходимо добавить подпись «в ЛНР».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поисковый отряд «Прорыв» из Москвы взял шефство над школой №11 в Северодонецке (ЛНР) и помогает горожанам гуманитарной помощью. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из основателей гуманитарного проекта Михаил Личковский. «Акцент мы делаем на северодонецкую школу №11, к которой, помимо детей, прикреплены еще лежачие старики. Если прикинуть по весу — сейчас привезли где-то тонну грузов. Первый раз мы поехали одной машиной, а сейчас если не фура, то грузовик нужен точно. Мы приезжаем двумя фургонами с прицепом, но из-за недостатка места загружаем в них далеко не все: просто некуда все засунуть», — рассказал Личковский. Инициатором помощи северодончанам стал соратник по поисковой работе, который сейчас находится в Луганске. Вместе с Михаилом Личковским они стали основателями проекта «От души душевно в Луганск», который помогает не только школе, но и другим нуждающимся жителям Луганска и Северодонецка. Круг потребностей широк — от детских кроссовок и подгузников для лежачих больных до пленки для разбитой крыши дома и воздушных шаров для школьного выпускного. Проект «От души душевно в Луганск» получил поддержку не только москвичей, но и жителей других регионов России, таких как Подмосковье, Ярославская область и Урал. Все они объединились, чтобы помочь вернуть Луганщине мир и уют. Северодончане очень ценят эти душевные порывы и не скупятся на слова благодарности. Поддержать: 2202 2016 5529 2833 Михаил Анатольевич Л. При отправке средств необходимо добавить подпись «в ЛНР».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...