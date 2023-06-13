Московские поисковики взяли шефство над северодонецкой школой

13 июня 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Помощь затрагивает множество потребностей населения в ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поисковый отряд «Прорыв» из Москвы взял шефство над школой №11 в Северодонецке (ЛНР) и помогает горожанам гуманитарной помощью. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из основателей гуманитарного проекта Михаил Личковский. «Акцент мы делаем на северодонецкую школу №11, к которой, помимо детей, прикреплены еще лежачие старики. Если прикинуть по весу — сейчас привезли где-то тонну грузов. Первый раз мы поехали одной машиной, а сейчас если не фура, то грузовик нужен точно. Мы приезжаем двумя фургонами с прицепом, но из-за недостатка места загружаем в них далеко не все: просто некуда все засунуть», — рассказал Личковский. Инициатором помощи северодончанам стал соратник по поисковой работе, который сейчас находится в Луганске. Вместе с Михаилом Личковским они стали основателями проекта «От души душевно в Луганск», который помогает не только школе, но и другим нуждающимся жителям Луганска и Северодонецка. Круг потребностей широк — от детских кроссовок и подгузников для лежачих больных до пленки для разбитой крыши дома и воздушных шаров для школьного выпускного. Проект «От души душевно в Луганск» получил поддержку не только москвичей, но и жителей других регионов России, таких как Подмосковье, Ярославская область и Урал. Все они объединились, чтобы помочь вернуть Луганщине мир и уют. Северодончане очень ценят эти душевные порывы и не скупятся на слова благодарности. Поддержать: 2202 2016 5529 2833 Михаил Анатольевич Л. При отправке средств необходимо добавить подпись «в ЛНР». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поисковый отряд «Прорыв» из Москвы взял шефство над школой №11 в Северодонецке (ЛНР) и помогает горожанам гуманитарной помощью. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из основателей гуманитарного проекта Михаил Личковский. «Акцент мы делаем на северодонецкую школу №11, к которой, помимо детей, прикреплены еще лежачие старики. Если прикинуть по весу — сейчас привезли где-то тонну грузов. Первый раз мы поехали одной машиной, а сейчас если не фура, то грузовик нужен точно. Мы приезжаем двумя фургонами с прицепом, но из-за недостатка места загружаем в них далеко не все: просто некуда все засунуть», — рассказал Личковский. Инициатором помощи северодончанам стал соратник по поисковой работе, который сейчас находится в Луганске. Вместе с Михаилом Личковским они стали основателями проекта «От души душевно в Луганск», который помогает не только школе, но и другим нуждающимся жителям Луганска и Северодонецка. Круг потребностей широк — от детских кроссовок и подгузников для лежачих больных до пленки для разбитой крыши дома и воздушных шаров для школьного выпускного. Проект «От души душевно в Луганск» получил поддержку не только москвичей, но и жителей других регионов России, таких как Подмосковье, Ярославская область и Урал. Все они объединились, чтобы помочь вернуть Луганщине мир и уют. Северодончане очень ценят эти душевные порывы и не скупятся на слова благодарности. Поддержать: 2202 2016 5529 2833 Михаил Анатольевич Л. При отправке средств необходимо добавить подпись «в ЛНР».