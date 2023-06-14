Командир «Ахмата» объявил о поисках Делимханова в зоне СВО

14 июня 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Поисками Делимханова займется спецназ «Ахмат» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что отправляется на поиски депутата Госдумы Адама Делимханова. Соответствующий приказ ему дал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Полностью снимаю все подразделения дислоцированные в марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым Адам Султановичем. Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова найти его там любыми путями и вывезти чего бы это не стоило», — написал Алаудинов в Telegram. В среду появилась информация о ранении Делимханова. Кадров писал, что не может связаться со своим соратником. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин рассказывал корреспонденту URA.RU, что чеченские подразделения, в частности «Ахмат», находятся сейчас на Запорожском направлении, где каждую ночь, в том числе с 13 на 14 июня, ВСУ проводят контратаки.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что отправляется на поиски депутата Госдумы Адама Делимханова. Соответствующий приказ ему дал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Полностью снимаю все подразделения дислоцированные в марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым Адам Султановичем. Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова найти его там любыми путями и вывезти чего бы это не стоило», — написал Алаудинов в Telegram. В среду появилась информация о ранении Делимханова. Кадров писал, что не может связаться со своим соратником. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин рассказывал корреспонденту URA.RU, что чеченские подразделения, в частности «Ахмат», находятся сейчас на Запорожском направлении, где каждую ночь, в том числе с 13 на 14 июня, ВСУ проводят контратаки.