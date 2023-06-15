В Европе обвинили Россию в дефиците бумаги

Крупнейший финский производитель бумаги сокращает производство из-за конфликта РФ и Украины

15 июня 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Из-за санкций против России финские власти ограничили поставку древесины в Россию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за прекращения работы в России у финского производителя бумаги Stora Enso сократилась прибыль на 185 миллионов евро. Об этом сообщает французское издание Le Monde. «В марте 2022 года производитель бумаги, на котором работает около 22 000 человек в десятке стран, прекратил производство и продажи в России. В первом квартале его чистая прибыль упала на 35,4% за год до 185 миллионов евро», — говорится в материале . Отмечается, что из-за антироссийских санкций финские власти в 2022 года запретили импорт древесины в Россию, которая ранее поставляла древесину в Финляндию. По словам Stora Enso, из-за прекращения импорта возросла конкуренция на рынке целлюлозы. Из-за этого упала прибыль завода в финском городе Сунила. Stora Enso заявил, что сокращает 1150 рабочих мест и закрывает четыре предприятия в Европе. Ранее стало известно, что в России возник дефицит бумаги для книг. Это связано с прекращением поставок продукции крупных европейских производителей, передает «Дни.ру». Российские типографии будут менять свое производство на упаковочные цеха. Об этом заявили в Гильдии издателей периодической печати (ГИПП). В результате снижается спрос на печать в «Красногорской типографии». Уже запущено производство плотной картонной упаковки.

Из-за прекращения работы в России у финского производителя бумаги Stora Enso сократилась прибыль на 185 миллионов евро. Об этом сообщает французское издание Le Monde. «В марте 2022 года производитель бумаги, на котором работает около 22 000 человек в десятке стран, прекратил производство и продажи в России. В первом квартале его чистая прибыль упала на 35,4% за год до 185 миллионов евро», — говорится в материале. Отмечается, что из-за антироссийских санкций финские власти в 2022 года запретили импорт древесины в Россию, которая ранее поставляла древесину в Финляндию. По словам Stora Enso, из-за прекращения импорта возросла конкуренция на рынке целлюлозы. Из-за этого упала прибыль завода в финском городе Сунила. Stora Enso заявил, что сокращает 1150 рабочих мест и закрывает четыре предприятия в Европе. Ранее стало известно, что в России возник дефицит бумаги для книг. Это связано с прекращением поставок продукции крупных европейских производителей, передает «Дни.ру». Российские типографии будут менять свое производство на упаковочные цеха. Об этом заявили в Гильдии издателей периодической печати (ГИПП). В результате снижается спрос на печать в «Красногорской типографии». Уже запущено производство плотной картонной упаковки.