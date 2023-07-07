Что известно о самарском заводе, где при взрыве погибли люди

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Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, инженер, завод, специалист, цех, печь, производство, стекольная
Взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности, сообщают экстренные службы (архивное фото) Фото:

На заводе «Промсинтез» по производству взрывчатых веществ в городе Чапаевске Самарской области прогремел взрыв. В результате ЧП есть жертвы. URA.RU рассказывает, чем известно предприятие.

Что известно о взрыве

  • Экстренные службы сообщили о взрыве на заводе. Предварительно, есть шесть погибших и двое раненых.
  • Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что взрыв произошел при выполнении сварочных работ. По его словам, в трубах могли быть взрывчатые вещества.
  • Позже в экстренных службах рассказали ТАСС, что причиной взрыва было нарушение техники безопасности. Подробностей о жертвах не приведено.

На чем специализируется завод

Предприятие было создано в 1997 году для производства взрывчатых веществ. Завод является одним из основных производителей данной продукции в России. Там выпускали нитробензол, тротил и другие вещества, предназначенные для работы в шахтах. В самой компании уточняют, что особо опасные операции проводятся без участия персонала.

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На заводе «Промсинтез» по производству взрывчатых веществ в городе Чапаевске Самарской области прогремел взрыв. В результате ЧП есть жертвы. URA.RU рассказывает, чем известно предприятие. Предприятие было создано в 1997 году для производства взрывчатых веществ. Завод является одним из основных производителей данной продукции в России. Там выпускали нитробензол, тротил и другие вещества, предназначенные для работы в шахтах. В самой компании уточняют, что особо опасные операции проводятся без участия персонала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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