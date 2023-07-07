Что известно о самарском заводе, где при взрыве погибли люди

Взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности, сообщают экстренные службы (архивное фото)
На заводе «Промсинтез» по производству взрывчатых веществ в городе Чапаевске Самарской области прогремел взрыв. В результате ЧП есть жертвы. URA.RU рассказывает, чем известно предприятие.
Что известно о взрыве
- Экстренные службы сообщили о взрыве на заводе. Предварительно, есть шесть погибших и двое раненых.
- Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что взрыв произошел при выполнении сварочных работ. По его словам, в трубах могли быть взрывчатые вещества.
- Позже в экстренных службах рассказали ТАСС, что причиной взрыва было нарушение техники безопасности. Подробностей о жертвах не приведено.
На чем специализируется завод
Предприятие было создано в 1997 году для производства взрывчатых веществ. Завод является одним из основных производителей данной продукции в России. Там выпускали нитробензол, тротил и другие вещества, предназначенные для работы в шахтах. В самой компании уточняют, что особо опасные операции проводятся без участия персонала.
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