Что известно о самарском заводе, где при взрыве погибли люди

07 июля 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности, сообщают экстренные службы (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU На заводе «Промсинтез» по производству взрывчатых веществ в городе Чапаевске Самарской области прогремел взрыв. В результате ЧП есть жертвы. URA.RU рассказывает, чем известно предприятие. Что известно о взрыве Экстренные службы сообщили о взрыве на заводе. Предварительно, есть шесть погибших и двое раненых.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что взрыв произошел при выполнении сварочных работ. По его словам, в трубах могли быть взрывчатые вещества.

Позже в экстренных службах рассказали ТАСС, что причиной взрыва было нарушение техники безопасности. Подробностей о жертвах не приведено. На чем специализируется завод Предприятие было создано в 1997 году для производства взрывчатых веществ. Завод является одним из основных производителей данной продукции в России. Там выпускали нитробензол, тротил и другие вещества, предназначенные для работы в шахтах. В самой компании уточняют, что особо опасные операции проводятся без участия персонала.

На заводе «Промсинтез» по производству взрывчатых веществ в городе Чапаевске Самарской области прогремел взрыв. В результате ЧП есть жертвы. URA.RU рассказывает, чем известно предприятие. Предприятие было создано в 1997 году для производства взрывчатых веществ. Завод является одним из основных производителей данной продукции в России. Там выпускали нитробензол, тротил и другие вещества, предназначенные для работы в шахтах. В самой компании уточняют, что особо опасные операции проводятся без участия персонала.