В Госдуме прокомментировали взрыв на заводе в Самарской области

Депутат Госдумы Хинштейн: взрыв на заводе «Промсинтез» произошел из-за сварочных работ

07 июля 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Завод «Промсинтез» мог взорваться из-за старых труб, сказал Александр Хинштейн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Взрыв на заводе «Промсинтез» в Самарской области, приведший к смерти шести человек, произошел из-за сварочных работ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «Взрыв на предприятии „Промсинтез“ в Чапаевске <…> произошел при выполнении сварочных работ. <…> По предварительной информации, трубы, которые варили, были не новыми», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По предварительным данным, в трубах могли сохраниться остатки взрывчатых веществ. Хинштейн также заявил, что соболезнует семьям и близким погибших в результате происшествия. Он выразил надежду на то, что все виновные ответят за гибель людей. Ранее в Чапаевске, на предприятии «Промсинтез» произошел взрыв. В экстренных службах сообщили о смерти шести человек в результате инцидента. Также двое получили травмы.

Взрыв на заводе «Промсинтез» в Самарской области, приведший к смерти шести человек, произошел из-за сварочных работ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «Взрыв на предприятии „Промсинтез“ в Чапаевске <…> произошел при выполнении сварочных работ. <…> По предварительной информации, трубы, которые варили, были не новыми», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По предварительным данным, в трубах могли сохраниться остатки взрывчатых веществ. Хинштейн также заявил, что соболезнует семьям и близким погибших в результате происшествия. Он выразил надежду на то, что все виновные ответят за гибель людей. Ранее в Чапаевске, на предприятии «Промсинтез» произошел взрыв. В экстренных службах сообщили о смерти шести человек в результате инцидента. Также двое получили травмы.