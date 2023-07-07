В Госдуме прокомментировали взрыв на заводе в Самарской области

Депутат Госдумы Хинштейн: взрыв на заводе «Промсинтез» произошел из-за сварочных работ
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
Завод «Промсинтез» мог взорваться из-за старых труб, сказал Александр Хинштейн Фото:

Взрыв на заводе «Промсинтез» в Самарской области, приведший к смерти шести человек, произошел из-за сварочных работ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Взрыв на предприятии „Промсинтез“ в Чапаевске <…> произошел при выполнении сварочных работ. <…> По предварительной информации, трубы, которые варили, были не новыми», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По предварительным данным, в трубах могли сохраниться остатки взрывчатых веществ.

Хинштейн также заявил, что соболезнует семьям и близким погибших в результате происшествия. Он выразил надежду на то, что все виновные ответят за гибель людей.

Ранее в Чапаевске, на предприятии «Промсинтез» произошел взрыв. В экстренных службах сообщили о смерти шести человек в результате инцидента. Также двое получили травмы.

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Взрыв на заводе «Промсинтез» в Самарской области, приведший к смерти шести человек, произошел из-за сварочных работ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «Взрыв на предприятии „Промсинтез“ в Чапаевске <…> произошел при выполнении сварочных работ. <…> По предварительной информации, трубы, которые варили, были не новыми», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По предварительным данным, в трубах могли сохраниться остатки взрывчатых веществ. Хинштейн также заявил, что соболезнует семьям и близким погибших в результате происшествия. Он выразил надежду на то, что все виновные ответят за гибель людей. Ранее в Чапаевске, на предприятии «Промсинтез» произошел взрыв. В экстренных службах сообщили о смерти шести человек в результате инцидента. Также двое получили травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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