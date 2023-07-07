На заводе в Самарской области прогремел взрыв

В результате взрыва на заводе в Самарской области шесть человек погибли
В городе Чапаевске Самарской области прогремел взрыв на заводе «Промсинтез». В результате происшествия погибли шесть человек, сообщили в экстренных службах.
«В Чапаевске произошел взрыв на заводе „Промсинтез“», — рассказали в экстренных службах, передает ТАСС. Уточняется, что шесть человек погибли, а двое получили травмы.
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