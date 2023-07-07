На заводе в Самарской области прогремел взрыв

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В результате взрыва на заводе в Самарской области шесть человек погибли Фото:

В городе Чапаевске Самарской области прогремел взрыв на заводе «Промсинтез». В результате происшествия погибли шесть человек, сообщили в экстренных службах.

«В Чапаевске произошел взрыв на заводе „Промсинтез“», — рассказали в экстренных службах, передает ТАСС. Уточняется, что шесть человек погибли, а двое получили травмы.

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В городе Чапаевске Самарской области прогремел взрыв на заводе «Промсинтез». В результате происшествия погибли шесть человек, сообщили в экстренных службах. «В Чапаевске произошел взрыв на заводе „Промсинтез“», — рассказали в экстренных службах, передает ТАСС. Уточняется, что шесть человек погибли, а двое получили травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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