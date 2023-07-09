09 июля 2023

Посольство РФ: США де-факто признались в преступлениях на Украине

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, украина, сша, флаг, stock
Передача кассетных боеприпасов США Украине де-факто военное преступление, считают в посольстве РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Администрация США де-факто признались в совершении военных преступлений в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне.

«Обратили внимание на высказывания [координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон] Кирби о поставках Украине кассетных боеприпасов. Чиновник де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта», — сообщили в официальном telegram-канале посольства России в Вашингтоне.

По словам Кирби, от кассетных боеприпасов будут погибать мирные жители. В посольстве РФ в Вашингтоне отметили, что для Кирби это якобы приносит меньше вреда, чем действия России.

Ранее URA.RU сообщало, что США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден назвал это помощью Вооруженным силам Украины в контрнаступлении. При этом часть стран НАТО негативно высказались о передачи такого оружия. Украина дала США письменные гарантии того, что не будет использовать кассетные боеприпасы на территории России.

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Администрация США де-факто признались в совершении военных преступлений в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне. «Обратили внимание на высказывания [координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон] Кирби о поставках Украине кассетных боеприпасов. Чиновник де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта», — сообщили в официальном telegram-канале посольства России в Вашингтоне. По словам Кирби, от кассетных боеприпасов будут погибать мирные жители. В посольстве РФ в Вашингтоне отметили, что для Кирби это якобы приносит меньше вреда, чем действия России. Ранее URA.RU сообщало, что США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден назвал это помощью Вооруженным силам Украины в контрнаступлении. При этом часть стран НАТО негативно высказались о передачи такого оружия. Украина дала США письменные гарантии того, что не будет использовать кассетные боеприпасы на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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