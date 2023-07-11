Мэр Тюмени Кухарук рассказал о планах региональной делегации на «Иннопроме»

Тюменская делегация с мэром Кухаруком проведет ряд встреч на «Иннопроме»

11 июля 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Кухарук собирается провести ряд встреч Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр Тюмени Руслан Кухарук в составе делегации от Тюменской области отправился на выставку «Иннопром-2023», где собирается встретиться с руководителями других регионов и главами различных компаний. Об этом он рассказал в собственном telegram-канале. «Программа насыщенная, сегодня запланированы встречи с руководителями регионов, а также российских и зарубежных компаний. Вместе с коллегами из Екатеринбурга мы осмотрели экспозиции выставки. Все проекты ориентированы на российского покупателя. Представлены на „Иннопроме“ и культурные, образовательные, туристические проекты. Многие актуальные вопросы мы рассмотрели на стратегической сессии VII Российско-Китайского ЭКСПО», — пишет Кухарук. Он также отметил, что «Иннопром» привлекает к себе внимание своим разнообразием, так как на площадке есть множество проектов от дружественных России стран. Среди них он отметил стенды стран БРИКС, СНГ, ШОС, Белоруссии и Казахстана. Ранее URA.RU сообщало, что китайско-российское ЭКСПО в Екатеринбурге стартовало сегодня, 11 июля. На выставке будет дан «новый импульс» для сотрудничества стран. Она также проходит в рамках «Иннопрома», главной промышленной выставки страны, которая продлится с 10 по 13 июля.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук в составе делегации от Тюменской области отправился на выставку «Иннопром-2023», где собирается встретиться с руководителями других регионов и главами различных компаний. Об этом он рассказал в собственном telegram-канале. «Программа насыщенная, сегодня запланированы встречи с руководителями регионов, а также российских и зарубежных компаний. Вместе с коллегами из Екатеринбурга мы осмотрели экспозиции выставки. Все проекты ориентированы на российского покупателя. Представлены на „Иннопроме“ и культурные, образовательные, туристические проекты. Многие актуальные вопросы мы рассмотрели на стратегической сессии VII Российско-Китайского ЭКСПО», — пишет Кухарук. Он также отметил, что «Иннопром» привлекает к себе внимание своим разнообразием, так как на площадке есть множество проектов от дружественных России стран. Среди них он отметил стенды стран БРИКС, СНГ, ШОС, Белоруссии и Казахстана. Ранее URA.RU сообщало, что китайско-российское ЭКСПО в Екатеринбурге стартовало сегодня, 11 июля. На выставке будет дан «новый импульс» для сотрудничества стран. Она также проходит в рамках «Иннопрома», главной промышленной выставки страны, которая продлится с 10 по 13 июля.