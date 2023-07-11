В Минобороны РФ раскрыли, как часто Путин узнает о ходе спецоперации

Путин два раза в сутки заслушивает доклады от командования ОГВ и других командиров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин два раза в сутки заслушивает доклады от командования Объединенной группировкой войск (ОГВ) в зоне спецоперации и других командиров. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Верховный главнокомандующий [Путин] дважды в сутки заслушивает доклады командования ОГВ, а также отдельных командующих и командиров», — заявил Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24». Глава ведомства подчеркнул, что президент тщательно знакомится с докладами по каждому направлению.
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