В Минобороны РФ раскрыли, как часто Путин узнает о ходе спецоперации

Шойгу: Путин заслушивает доклады от командования СВО два раза в сутки
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Путин два раза в сутки заслушивает доклады от командования ОГВ и других командиров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин два раза в сутки заслушивает доклады от командования Объединенной группировкой войск (ОГВ) в зоне спецоперации и других командиров. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Верховный главнокомандующий [Путин] дважды в сутки заслушивает доклады командования ОГВ, а также отдельных командующих и командиров», — заявил Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24». Глава ведомства подчеркнул, что президент тщательно знакомится с докладами по каждому направлению.

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Президент России Владимир Путин два раза в сутки заслушивает доклады от командования Объединенной группировкой войск (ОГВ) в зоне спецоперации и других командиров. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Верховный главнокомандующий [Путин] дважды в сутки заслушивает доклады командования ОГВ, а также отдельных командующих и командиров», — заявил Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24». Глава ведомства подчеркнул, что президент тщательно знакомится с докладами по каждому направлению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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