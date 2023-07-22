В Крыму предупредили, что ВСУ будут пытаться чаще нападать на полуостров

Провокаций и попытки терактов со стороны украинских властей на Крым будут учащаться Фото: Министерство обороны Великобритании

Различные провокации и попытки терактов со стороны украинских властей на полуостров Крым будут повторяться все чаще. На фронте дела у Вооруженных сил Украины (ВСУ) совсем плохи, и им нужны хоть какие-то громкие «победы». Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Попытки разного рода провокаций и терактов с украинской стороны будут учащаться. На фронте их дела совсем плохи, и им нужны краткосрочные громкие „победы“, хоть над 14-летней девочкой из Белгорода , хоть над ребенком из Раздольного», — отметил Константинов. Его слова цитирует РИА Новости.

По мнению главы парламента Крыма, украинская сторона сейчас будет пиарить любую гадость как «великую перемогу». Сейчас они развлекаются над девочкой, которая погибла от удара беспилотника. «Твари, ничего другого не могу сказать», подчеркнул Константинов.

Вооруженные силы Украины в последние дни все чаще стали нападать на полуостров Крым. 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв в районе 145-опоры со стороны Краснодарского края. Спикер ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что Крымский мост является лишней конструкцией, тем самым намекнув на причастность Киева к трагедии. Сегодня, 22 июля, ВСУ пытались атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района в Крыму с помощью беспилотников. По словам советника главы республики Аксенова Олега Крючкова, в интернете начало распространяться видео атаки ВСУ по объектам на полуострове.