Захарова сравнила теракты на Крымском мосту и в Москве с 11 сентября 2001 года

26 июля 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Мария Захарова сравнила столкновение самолетов с башнями Всемирного торгового центра с недавними терактами ВСУ Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к американцам с вопросом, не забыли они теракт в США от 11 сентября 2001 года. Она сравнила столкновение самолетов с башнями Всемирного торгового центра с недавними терактами на Крымском мосту и в Москве, которые устроила Украина. «У меня вопрос просто к рядовым американцам — вы забили теракты на Манхеттене 11 сентября 2001 года? Я напомню. Это было два самолета, которые врезались в здания. Они были символами американской экономической мощи», — отметила Мария Захарова в ходе брифинга МИД РФ. Его трансляция проходит на youtube-канале ведомства. Представитель МИД подчеркнула, что Киев не боится брать ответственность за совершенные теракты, зная, что его поддерживает Запад. 11 сентября 2001 года в США боевики-смертники из «Аль-Каида» (террористической организации, запрещенной в РФ) захватили четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на «башни-близнецы» Всемирного торгового центра. Жертвами терактов стали 2 977 человек. Ранее Захарова называла президента Украины Владимира Зеленского «Бен Ладеном номер два» (лидер запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»). В ночь на 17 июля Киев совершил теракт на Крымском мосту. В ходе происшествия погибли двое человек. Спустя несколько дней Украина вновь пыталась атаковать Крым и Москву. Захарова заявляла о праве РФ на жесткий ответ, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к американцам с вопросом, не забыли они теракт в США от 11 сентября 2001 года. Она сравнила столкновение самолетов с башнями Всемирного торгового центра с недавними терактами на Крымском мосту и в Москве, которые устроила Украина. «У меня вопрос просто к рядовым американцам — вы забили теракты на Манхеттене 11 сентября 2001 года? Я напомню. Это было два самолета, которые врезались в здания. Они были символами американской экономической мощи», — отметила Мария Захарова в ходе брифинга МИД РФ. Его трансляция проходит на youtube-канале ведомства. Представитель МИД подчеркнула, что Киев не боится брать ответственность за совершенные теракты, зная, что его поддерживает Запад. 11 сентября 2001 года в США боевики-смертники из «Аль-Каида» (террористической организации, запрещенной в РФ) захватили четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на «башни-близнецы» Всемирного торгового центра. Жертвами терактов стали 2 977 человек. Ранее Захарова называла президента Украины Владимира Зеленского «Бен Ладеном номер два» (лидер запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»). В ночь на 17 июля Киев совершил теракт на Крымском мосту. В ходе происшествия погибли двое человек. Спустя несколько дней Украина вновь пыталась атаковать Крым и Москву. Захарова заявляла о праве РФ на жесткий ответ, передает RT.