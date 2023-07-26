Захарова сравнила теракты на Крымском мосту и в Москве с 11 сентября 2001 года

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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова сравнила столкновение самолетов с башнями Всемирного торгового центра с недавними терактами ВСУ Фото:
новость из сюжета
Взрыв на Крымском мосту

Представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к американцам с вопросом, не забыли они теракт в США от 11 сентября 2001 года. Она сравнила столкновение самолетов с башнями Всемирного торгового центра с недавними терактами на Крымском мосту и в Москве, которые устроила Украина.

«У меня вопрос просто к рядовым американцам — вы забили теракты на Манхеттене 11 сентября 2001 года? Я напомню. Это было два самолета, которые врезались в здания. Они были символами американской экономической мощи», — отметила Мария Захарова в ходе брифинга МИД РФ. Его трансляция проходит на youtube-канале ведомства. Представитель МИД подчеркнула, что Киев не боится брать ответственность за совершенные теракты, зная, что его поддерживает Запад.

11 сентября 2001 года в США боевики-смертники из «Аль-Каида» (террористической организации, запрещенной в РФ) захватили четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на «башни-близнецы» Всемирного торгового центра. Жертвами терактов стали 2 977 человек. Ранее Захарова называла президента Украины Владимира Зеленского «Бен Ладеном номер два» (лидер запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»).

В ночь на 17 июля Киев совершил теракт на Крымском мосту. В ходе происшествия погибли двое человек. Спустя несколько дней Украина вновь пыталась атаковать Крым и Москву. Захарова заявляла о праве РФ на жесткий ответ, передает RT.

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Представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к американцам с вопросом, не забыли они теракт в США от 11 сентября 2001 года. Она сравнила столкновение самолетов с башнями Всемирного торгового центра с недавними терактами на Крымском мосту и в Москве, которые устроила Украина. «У меня вопрос просто к рядовым американцам — вы забили теракты на Манхеттене 11 сентября 2001 года? Я напомню. Это было два самолета, которые врезались в здания. Они были символами американской экономической мощи», — отметила Мария Захарова в ходе брифинга МИД РФ. Его трансляция проходит на youtube-канале ведомства. Представитель МИД подчеркнула, что Киев не боится брать ответственность за совершенные теракты, зная, что его поддерживает Запад. 11 сентября 2001 года в США боевики-смертники из «Аль-Каида» (террористической организации, запрещенной в РФ) захватили четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на «башни-близнецы» Всемирного торгового центра. Жертвами терактов стали 2 977 человек. Ранее Захарова называла президента Украины Владимира Зеленского «Бен Ладеном номер два» (лидер запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»). В ночь на 17 июля Киев совершил теракт на Крымском мосту. В ходе происшествия погибли двое человек. Спустя несколько дней Украина вновь пыталась атаковать Крым и Москву. Захарова заявляла о праве РФ на жесткий ответ, передает RT.
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Ссылки по теме
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