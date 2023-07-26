Украинские регионы попали под обстрел крылатыми ракетами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, ракеты, военные действия, истребитель, ввс, stock, сбойка
К украинским регионам приближаются крылатые ракеты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ряде регионов Украины зафиксированы прилеты крылатых ракет. Боеприпасы приближаются к Винницкой, Николаевской и Одесской областям, написали в украинских СМИ.

«Крылатые ракеты на подступах к Винницкой, Николаевской и Одесской областям!» — говорится в сообщении telegram-канала Воздушных сил Украины. Также ракеты были замечены в небе Львовской области, заявил глава региональной областной государственной администрации Максим Козицкий.

Кроме того, о приближении крылатых ракет написали председатели администраций Тернопольской и хмельницкой областей. Уточняется, что в регионах работает ПВО.

URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Воздушно-космические силы РФ выпустили ракеты по украинским военным объектам. Он уточнил, что боеприпасы были выпущены с бомбардировщиков Ту-95МС. По его словам, маршруты и цели ракет индивидуальные.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ряде регионов Украины зафиксированы прилеты крылатых ракет. Боеприпасы приближаются к Винницкой, Николаевской и Одесской областям, написали в украинских СМИ. «Крылатые ракеты на подступах к Винницкой, Николаевской и Одесской областям!» — говорится в сообщении telegram-канала Воздушных сил Украины. Также ракеты были замечены в небе Львовской области, заявил глава региональной областной государственной администрации Максим Козицкий. Кроме того, о приближении крылатых ракет написали председатели администраций Тернопольской и хмельницкой областей. Уточняется, что в регионах работает ПВО. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Воздушно-космические силы РФ выпустили ракеты по украинским военным объектам. Он уточнил, что боеприпасы были выпущены с бомбардировщиков Ту-95МС. По его словам, маршруты и цели ракет индивидуальные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...