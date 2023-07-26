Украинские регионы попали под обстрел крылатыми ракетами. Видео

26 июля 2023 в 21:42 Размер текста - 17 +

К украинским регионам приближаются крылатые ракеты Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ряде регионов Украины зафиксированы прилеты крылатых ракет. Боеприпасы приближаются к Винницкой, Николаевской и Одесской областям, написали в украинских СМИ. «Крылатые ракеты на подступах к Винницкой, Николаевской и Одесской областям!» — говорится в сообщении telegram-канала Воздушных сил Украины. Также ракеты были замечены в небе Львовской области, заявил глава региональной областной государственной администрации Максим Козицкий. Кроме того, о приближении крылатых ракет написали председатели администраций Тернопольской и хмельницкой областей. Уточняется, что в регионах работает ПВО. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Воздушно-космические силы РФ выпустили ракеты по украинским военным объектам. Он уточнил, что боеприпасы были выпущены с бомбардировщиков Ту-95МС. По его словам, маршруты и цели ракет индивидуальные.

В ряде регионов Украины зафиксированы прилеты крылатых ракет. Боеприпасы приближаются к Винницкой, Николаевской и Одесской областям, написали в украинских СМИ. «Крылатые ракеты на подступах к Винницкой, Николаевской и Одесской областям!» — говорится в сообщении telegram-канала Воздушных сил Украины. Также ракеты были замечены в небе Львовской области, заявил глава региональной областной государственной администрации Максим Козицкий. Кроме того, о приближении крылатых ракет написали председатели администраций Тернопольской и хмельницкой областей. Уточняется, что в регионах работает ПВО. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Воздушно-космические силы РФ выпустили ракеты по украинским военным объектам. Он уточнил, что боеприпасы были выпущены с бомбардировщиков Ту-95МС. По его словам, маршруты и цели ракет индивидуальные.