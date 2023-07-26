В ряде регионов Украины зафиксированы прилеты крылатых ракет. Боеприпасы приближаются к Винницкой, Николаевской и Одесской областям, написали в украинских СМИ.
«Крылатые ракеты на подступах к Винницкой, Николаевской и Одесской областям!» — говорится в сообщении telegram-канала Воздушных сил Украины. Также ракеты были замечены в небе Львовской области, заявил глава региональной областной государственной администрации Максим Козицкий.
Кроме того, о приближении крылатых ракет написали председатели администраций Тернопольской и хмельницкой областей. Уточняется, что в регионах работает ПВО.
URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.
Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Воздушно-космические силы РФ выпустили ракеты по украинским военным объектам. Он уточнил, что боеприпасы были выпущены с бомбардировщиков Ту-95МС. По его словам, маршруты и цели ракет индивидуальные.
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