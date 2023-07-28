Хинштейн: СК возбудил дело после взрыва в Самаре

Уголовное дело возбуждено по статье «диверсия»
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«По факту взрыва на территории КНПЗ возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (диверсия)» —
Взрыв на заводе в Самаре прогремел 28 июля. Предварительно установлено, что на территории КНПЗ была заложена бомба. Силовики задержали первого подозреваемого в подрыве. Сейчас проводится розыск второго подозреваемого.
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