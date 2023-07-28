28 июля 2023

Хинштейн: СК возбудил дело после взрыва в Самаре

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
Уголовное дело возбуждено по статье «диверсия» Фото:

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«По факту взрыва на территории КНПЗ возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (диверсия)» — сообщил Хинштейн. Информация появилась в telegram-канале депутата.

Взрыв на заводе в Самаре прогремел 28 июля. Предварительно установлено, что на территории КНПЗ была заложена бомба. Силовики задержали первого подозреваемого в подрыве. Сейчас проводится розыск второго подозреваемого.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «По факту взрыва на территории КНПЗ возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (диверсия)» — сообщил Хинштейн. Информация появилась в telegram-канале депутата. Взрыв на заводе в Самаре прогремел 28 июля. Предварительно установлено, что на территории КНПЗ была заложена бомба. Силовики задержали первого подозреваемого в подрыве. Сейчас проводится розыск второго подозреваемого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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