02 августа 2023

«Коммерсант»: туристы из России получили приложение для платежей в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг турции, турция, флаг
Приложение Letim открывает виртуальную карту турецкой платежной системы Фото:

Российские туристы теперь могут оформить виртуальную карту платежной системы Турции. Эта возможность появилась благодаря приложению Letim, которое уже доступно в магазинах AppStore и PlayMarket.

«В магазинах приложений AppStore и PlayMarket появилось приложение Letim, с помощью которого российские туристы смогут оплачивать товары и услуги, а также снимать деньги в банкоматах в Турции (с помощью QR-кода). Приложение открывает виртуальную карту турецкой платежной системы Troy» — сообщает «Коммерсант».

Пополнить карту можно через систему быстрых платежей. Лимит ограничен 250 тысячами лир в месяц (примерно 850 тысяч рублей). Чтобы зарегистрироваться в приложении, потребуется скан загранпаспорта.

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Российские туристы теперь могут оформить виртуальную карту платежной системы Турции. Эта возможность появилась благодаря приложению Letim, которое уже доступно в магазинах AppStore и PlayMarket. «В магазинах приложений AppStore и PlayMarket появилось приложение Letim, с помощью которого российские туристы смогут оплачивать товары и услуги, а также снимать деньги в банкоматах в Турции (с помощью QR-кода). Приложение открывает виртуальную карту турецкой платежной системы Troy» — сообщает «Коммерсант». Пополнить карту можно через систему быстрых платежей. Лимит ограничен 250 тысячами лир в месяц (примерно 850 тысяч рублей). Чтобы зарегистрироваться в приложении, потребуется скан загранпаспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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