«Коммерсант»: туристы из России получили приложение для платежей в Турции

Российские туристы теперь могут оформить виртуальную карту платежной системы Турции. Эта возможность появилась благодаря приложению Letim, которое уже доступно в магазинах AppStore и PlayMarket.
«В магазинах приложений AppStore и PlayMarket появилось приложение Letim, с помощью которого российские туристы смогут оплачивать товары и услуги, а также снимать деньги в банкоматах в Турции (с помощью QR-кода). Приложение открывает виртуальную карту турецкой платежной системы Troy» — сообщает «
Пополнить карту можно через систему быстрых платежей. Лимит ограничен 250 тысячами лир в месяц (примерно 850 тысяч рублей). Чтобы зарегистрироваться в приложении, потребуется скан загранпаспорта.
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