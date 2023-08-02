«Коммерсант»: туристы из России получили приложение для платежей в Турции

03 августа 2023 в 05:37 Размер текста - 17 +

Приложение Letim открывает виртуальную карту турецкой платежной системы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские туристы теперь могут оформить виртуальную карту платежной системы Турции. Эта возможность появилась благодаря приложению Letim, которое уже доступно в магазинах AppStore и PlayMarket. «В магазинах приложений AppStore и PlayMarket появилось приложение Letim, с помощью которого российские туристы смогут оплачивать товары и услуги, а также снимать деньги в банкоматах в Турции (с помощью QR-кода). Приложение открывает виртуальную карту турецкой платежной системы Troy» — сообщает « Коммерсант» . Пополнить карту можно через систему быстрых платежей. Лимит ограничен 250 тысячами лир в месяц (примерно 850 тысяч рублей). Чтобы зарегистрироваться в приложении, потребуется скан загранпаспорта.

Российские туристы теперь могут оформить виртуальную карту платежной системы Турции. Эта возможность появилась благодаря приложению Letim, которое уже доступно в магазинах AppStore и PlayMarket. «В магазинах приложений AppStore и PlayMarket появилось приложение Letim, с помощью которого российские туристы смогут оплачивать товары и услуги, а также снимать деньги в банкоматах в Турции (с помощью QR-кода). Приложение открывает виртуальную карту турецкой платежной системы Troy» — сообщает «Коммерсант». Пополнить карту можно через систему быстрых платежей. Лимит ограничен 250 тысячами лир в месяц (примерно 850 тысяч рублей). Чтобы зарегистрироваться в приложении, потребуется скан загранпаспорта.