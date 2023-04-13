На Украине узаконили запрет на соревнования с российскими спортсменами

14 апреля 2023 в 02:30 Размер текста - 17 +

На Украине будут лишать финансирования тех, кто нарушит требования приказа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ о запрете спортсменам выходить на соревнования, в которых также участвуют спортсмены из России и Белоруссии, за нарушение приказа спортивные федерации будут лишать финансирования. Документом поделился депутат Верховной рады Жан Беленюк. «Мы дождались официального приказа», — написал Беленюк в telegram-канале, прикрепив фото документа. В самом документе говорится о запрете официальным делегациям сборных команд Украины состязаться в соревнованиях, где присутствуют атлеты из России и Белоруссии. Чиновники, благодаря этому документу, смогут отзывать делегации из командировок, если будут выявлены нарушения. После этого чиновники должны подать документы на лишение федерации конкретного вида спорта статуса национальной (он и дает право федерациям получать госбюджет). Однако на фото, которым поделился Беленюк, не указана дата. Сам депутат также не говорит, когда начинает действовать данный приказ. На сайте ведомства и в соцсетях информации пока тоже нет. Ранее исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям приглашать на соревнования только тех российских спортсменов, которые не поддержали спецоперацию РФ на Украине и занимают нейтральную позицию. В Национальном олимпийском комитете осудили такой дискриминационный подход МОК. В Кремле заявили, что Россия будет продолжать защищать интересы своих атлетов, несмотря на рекомендации МОК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ о запрете спортсменам выходить на соревнования, в которых также участвуют спортсмены из России и Белоруссии, за нарушение приказа спортивные федерации будут лишать финансирования. Документом поделился депутат Верховной рады Жан Беленюк. «Мы дождались официального приказа», — написал Беленюк в telegram-канале, прикрепив фото документа. В самом документе говорится о запрете официальным делегациям сборных команд Украины состязаться в соревнованиях, где присутствуют атлеты из России и Белоруссии. Чиновники, благодаря этому документу, смогут отзывать делегации из командировок, если будут выявлены нарушения. После этого чиновники должны подать документы на лишение федерации конкретного вида спорта статуса национальной (он и дает право федерациям получать госбюджет). Однако на фото, которым поделился Беленюк, не указана дата. Сам депутат также не говорит, когда начинает действовать данный приказ. На сайте ведомства и в соцсетях информации пока тоже нет. Ранее исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям приглашать на соревнования только тех российских спортсменов, которые не поддержали спецоперацию РФ на Украине и занимают нейтральную позицию. В Национальном олимпийском комитете осудили такой дискриминационный подход МОК. В Кремле заявили, что Россия будет продолжать защищать интересы своих атлетов, несмотря на рекомендации МОК.