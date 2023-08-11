Четверых пропавших без вести при взрыве в Сергиевом Посаде нашли живыми

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Сборы спасателей-кинологов УрФО. Екатеринбург, мчс, разбор завалов, спасение, поисково-спасательная служба
Четверо человек от взрыва в Сергиевом посаде предположительно живы, передает ТАСС Фото:

Завершен разбор завалов после взрыва в Сергиевом Посаде. Было найдено четверо человек, они предположительно живы.

«Разбор завалов завершен, работы на месте продолжаются. <…> Установлено местонахождение четырех человек», — передает ТАСС, ссылаясь на свой источник. При этом агентство не уточняет состояние людей. Ранее они были помечены как пропавшие. Судьба еще восьмерых человек продолжает оставаться неизвестной.

В Сергиевом Посаде на территории «Загорского оптико-механического завода» произошел взрыв 9 августа. После взрыва были найдены останки человеческих тел.

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Завершен разбор завалов после взрыва в Сергиевом Посаде. Было найдено четверо человек, они предположительно живы. «Разбор завалов завершен, работы на месте продолжаются. <…> Установлено местонахождение четырех человек», — передает ТАСС, ссылаясь на свой источник. При этом агентство не уточняет состояние людей. Ранее они были помечены как пропавшие. Судьба еще восьмерых человек продолжает оставаться неизвестной. В Сергиевом Посаде на территории «Загорского оптико-механического завода» произошел взрыв 9 августа. После взрыва были найдены останки человеческих тел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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