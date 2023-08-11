Четверых пропавших без вести при взрыве в Сергиевом Посаде нашли живыми

11 августа 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Четверо человек от взрыва в Сергиевом посаде предположительно живы, передает ТАСС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Завершен разбор завалов после взрыва в Сергиевом Посаде. Было найдено четверо человек, они предположительно живы. «Разбор завалов завершен, работы на месте продолжаются. <…> Установлено местонахождение четырех человек», — передает ТАСС, ссылаясь на свой источник. При этом агентство не уточняет состояние людей. Ранее они были помечены как пропавшие. Судьба еще восьмерых человек продолжает оставаться неизвестной. В Сергиевом Посаде на территории «Загорского оптико-механического завода» произошел взрыв 9 августа. После взрыва были найдены останки человеческих тел.

Завершен разбор завалов после взрыва в Сергиевом Посаде. Было найдено четверо человек, они предположительно живы. «Разбор завалов завершен, работы на месте продолжаются. <…> Установлено местонахождение четырех человек», — передает ТАСС, ссылаясь на свой источник. При этом агентство не уточняет состояние людей. Ранее они были помечены как пропавшие. Судьба еще восьмерых человек продолжает оставаться неизвестной. В Сергиевом Посаде на территории «Загорского оптико-механического завода» произошел взрыв 9 августа. После взрыва были найдены останки человеческих тел.