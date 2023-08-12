Шойгу проверил российские войска в Арктике

12 августа 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу посетил архипелаг Новая Земля Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил российские гарнизоны в Арктике. В ходе инспекции министр обращал внимание на их готовность к охране особо важных объектов. «Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота. Он проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, в том числе готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Шойгу также проверил социальные объекты в поселке Белушья Губа. Там находится самая северная школа в стране. В прошлом году на архипелаге был построен и детский сад. Министр вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым также совершил облет объектов Центрального полигона России. На протяжении полувека там проводились ядерные испытания, передает RT.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил российские гарнизоны в Арктике. В ходе инспекции министр обращал внимание на их готовность к охране особо важных объектов. «Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота. Он проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, в том числе готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Шойгу также проверил социальные объекты в поселке Белушья Губа. Там находится самая северная школа в стране. В прошлом году на архипелаге был построен и детский сад. Министр вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым также совершил облет объектов Центрального полигона России. На протяжении полувека там проводились ядерные испытания, передает RT.