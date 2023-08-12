Шойгу проверил российские войска в Арктике

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Сергей Шойгу посетил архипелаг Новая Земля Фото:

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил российские гарнизоны в Арктике. В ходе инспекции министр обращал внимание на их готовность к охране особо важных объектов.

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота. Он проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, в том числе готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале.

Шойгу также проверил социальные объекты в поселке Белушья Губа. Там находится самая северная школа в стране. В прошлом году на архипелаге был построен и детский сад.

Министр вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым также совершил облет объектов Центрального полигона России. На протяжении полувека там проводились ядерные испытания, передает RT.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил российские гарнизоны в Арктике. В ходе инспекции министр обращал внимание на их готовность к охране особо важных объектов. «Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота. Он проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, в том числе готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Шойгу также проверил социальные объекты в поселке Белушья Губа. Там находится самая северная школа в стране. В прошлом году на архипелаге был построен и детский сад. Министр вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым также совершил облет объектов Центрального полигона России. На протяжении полувека там проводились ядерные испытания, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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