Шойгу проверил российские войска в Арктике

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил российские гарнизоны в Арктике. В ходе инспекции министр обращал внимание на их готовность к охране особо важных объектов.
«Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота. Он проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, в том числе готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов», —
Шойгу также проверил социальные объекты в поселке Белушья Губа. Там находится самая северная школа в стране. В прошлом году на архипелаге был построен и детский сад.
Министр вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым также совершил облет объектов Центрального полигона России. На протяжении полувека там проводились ядерные испытания, передает RT.
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