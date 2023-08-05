Шойгу пообщался с бойцами, мечтающими уничтожить немецкий Leopard. Видео

05 августа 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Шойгу побывал в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Минобороны России Сергей Шойгу спросил у бойцов из группировки «Центр», которые мечтают уничтожить немецкий танк Leopard и получить за это выплату, уничтожили ли они немецкие машины. Командир танковой роты ответил, что такие танки еще не появились на краснолиманском направлении. «Наши ребята их там крепко бьют, так что, может, до вас и не доедут еще. Молодцы! Еще раз благодарю за службу, удачи вам, ребята!» — заявил по итогу разговора с военными Сергей Шойгу. Его слова приводит пресс-служба Минобороны в Telegram . Шойгу также пожелал военным победы и вернуться живыми домой. Во время встречи он вручил военным госнаграды и именное оружие — пистолеты Ярыгина. После награждения глава Минобороны поинтересовался у военных, сколько техники они уничтожили и получили ли они за это выплаты. Командир танковой роты рассказал, что в бою его команда уничтожила два танка, выплаты были получены. Также Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки российских войск. В нем участвовали: заместитель председателя правительства России Денис Мантуров, руководство Минобороны и Минпромторга, а также представители предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа. Ранее Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне СВО. Также глава минобороны осмотрел захваченную в бою шведскую машину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Минобороны России Сергей Шойгу спросил у бойцов из группировки «Центр», которые мечтают уничтожить немецкий танк Leopard и получить за это выплату, уничтожили ли они немецкие машины. Командир танковой роты ответил, что такие танки еще не появились на краснолиманском направлении. «Наши ребята их там крепко бьют, так что, может, до вас и не доедут еще. Молодцы! Еще раз благодарю за службу, удачи вам, ребята!» — заявил по итогу разговора с военными Сергей Шойгу. Его слова приводит пресс-служба Минобороны в Telegram. Шойгу также пожелал военным победы и вернуться живыми домой. Во время встречи он вручил военным госнаграды и именное оружие — пистолеты Ярыгина. После награждения глава Минобороны поинтересовался у военных, сколько техники они уничтожили и получили ли они за это выплаты. Командир танковой роты рассказал, что в бою его команда уничтожила два танка, выплаты были получены. Также Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки российских войск. В нем участвовали: заместитель председателя правительства России Денис Мантуров, руководство Минобороны и Минпромторга, а также представители предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа. Ранее Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне СВО. Также глава минобороны осмотрел захваченную в бою шведскую машину.