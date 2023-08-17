17 августа 2023

Иностранку приготовили к 22 годам тюрьмы за отправку Трампу «ядовитых» писем

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Обвиняемая проведет в тюрьме почти 22 года Фото:

Иностранку Паскаль Сесиль Веронику Феррье за отправку писем с угрозами и ядом приговорили в США к почти 22 годам заключения. Следствие установило, что она пыталась отравить Дональда Трампа, когда тот занимал пост президента США, сообщили в Минюсте страны.

«Паскаль Сесиль Вероника Феррье <…> приговорена к 262 месяцам тюрьмы за отправку писем с угрозами, содержащими самодельный рицин (белковый яд — прим. URA.RU). В сентябре 2020 года — в Белый дом действующему на тот момент президенту Дональду Трампу, а также — восьмерым правоохранителям Техаса», — написано на сайте американского ведомства.

Осужденная имела двойное гражданство — Канады и Франции. В одном из отправленных писем Феррье предложила Трампу снять свою кандидатуру с выборов, затем отправилась из Канады в США. На границе ее задержали и изъяли огнестрельное оружие и сотни патронов. В Минюсте уточняют, что кроме заключения, Феррье приговорили к пожизненному надзору. После того как она выйдет из тюрьмы, женщину депортируют из Штатов. Расследованием инцидента занимались ФБР и Секретная служба США.

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Иностранку Паскаль Сесиль Веронику Феррье за отправку писем с угрозами и ядом приговорили в США к почти 22 годам заключения. Следствие установило, что она пыталась отравить Дональда Трампа, когда тот занимал пост президента США, сообщили в Минюсте страны. «Паскаль Сесиль Вероника Феррье <…> приговорена к 262 месяцам тюрьмы за отправку писем с угрозами, содержащими самодельный рицин (белковый яд — прим. URA.RU). В сентябре 2020 года — в Белый дом действующему на тот момент президенту Дональду Трампу, а также — восьмерым правоохранителям Техаса», — написано на сайте американского ведомства. Осужденная имела двойное гражданство — Канады и Франции. В одном из отправленных писем Феррье предложила Трампу снять свою кандидатуру с выборов, затем отправилась из Канады в США. На границе ее задержали и изъяли огнестрельное оружие и сотни патронов. В Минюсте уточняют, что кроме заключения, Феррье приговорили к пожизненному надзору. После того как она выйдет из тюрьмы, женщину депортируют из Штатов. Расследованием инцидента занимались ФБР и Секретная служба США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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