Иностранку приготовили к 22 годам тюрьмы за отправку Трампу «ядовитых» писем

18 августа 2023 в 01:50 Размер текста - 17 +

Обвиняемая проведет в тюрьме почти 22 года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Иностранку Паскаль Сесиль Веронику Феррье за отправку писем с угрозами и ядом приговорили в США к почти 22 годам заключения. Следствие установило, что она пыталась отравить Дональда Трампа, когда тот занимал пост президента США, сообщили в Минюсте страны. «Паскаль Сесиль Вероника Феррье <…> приговорена к 262 месяцам тюрьмы за отправку писем с угрозами, содержащими самодельный рицин (белковый яд — прим. URA.RU). В сентябре 2020 года — в Белый дом действующему на тот момент президенту Дональду Трампу, а также — восьмерым правоохранителям Техаса», — написано на сайте американского ведомства. Осужденная имела двойное гражданство — Канады и Франции. В одном из отправленных писем Феррье предложила Трампу снять свою кандидатуру с выборов, затем отправилась из Канады в США. На границе ее задержали и изъяли огнестрельное оружие и сотни патронов. В Минюсте уточняют, что кроме заключения, Феррье приговорили к пожизненному надзору. После того как она выйдет из тюрьмы, женщину депортируют из Штатов. Расследованием инцидента занимались ФБР и Секретная служба США.

Иностранку Паскаль Сесиль Веронику Феррье за отправку писем с угрозами и ядом приговорили в США к почти 22 годам заключения. Следствие установило, что она пыталась отравить Дональда Трампа, когда тот занимал пост президента США, сообщили в Минюсте страны. «Паскаль Сесиль Вероника Феррье <…> приговорена к 262 месяцам тюрьмы за отправку писем с угрозами, содержащими самодельный рицин (белковый яд — прим. URA.RU). В сентябре 2020 года — в Белый дом действующему на тот момент президенту Дональду Трампу, а также — восьмерым правоохранителям Техаса», — написано на сайте американского ведомства. Осужденная имела двойное гражданство — Канады и Франции. В одном из отправленных писем Феррье предложила Трампу снять свою кандидатуру с выборов, затем отправилась из Канады в США. На границе ее задержали и изъяли огнестрельное оружие и сотни патронов. В Минюсте уточняют, что кроме заключения, Феррье приговорили к пожизненному надзору. После того как она выйдет из тюрьмы, женщину депортируют из Штатов. Расследованием инцидента занимались ФБР и Секретная служба США.