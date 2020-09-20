В США задержали подозреваемого в отправке яда Трампу

В США задержан подозреваемый в отправке посылки с ядом американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя федеральных правоохранительных органов.
«Подозреваемый, который якобы отправил в Белый дом письмо, содержащее смертельный яд рицин, был задержан при попытке въезда в Соединенные Штаты из Канады […] Дополнительная информация о человеке не доступна», — передает телеканал. Отмечается, что подозреваемый был задержан сотрудниками таможни и пограничной службы.
Накануне стало известно, что американские правоохранители предотвратили попытку отравления президента США Дональда Трампа. В посылке, отправленной главе государства, нашли ядовитое вещество рицин. Уточняется, что яд вызывает тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника, за которыми следует отказ печени, селезенки и почек, после этого наступает смерть. Инцидент расследует ФБР и Секретная служба США.
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