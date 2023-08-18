Крупный производитель автозапчастей уйдет из России

Такое решение поможет сохранить рабочие места сотрудникам, отметили в компании
Французская компания, производитель и поставщик автомобильных комплектующих и запасных частей Valeo продает свой бизнес в России НПК «Автоприбор». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
«Компания Valeo сегодня объявляет о подписании соглашения с компанией НПК „Автоприбор“ о передаче ей всех производственных активов», — говорится в
Ранее сообщалось, что шведская компания Eastnine закончила продажу своих 36% акций российского ритейлера одежды Melon Fashion Group. В нее входят такие бренды как Zarina, Befree, Love Republic и Sela, передает RT.
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