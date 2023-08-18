Крупный производитель автозапчастей уйдет из России

Valeo сообщила об уходе из России
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Производственное объединение "Трек". Челябинск, запчасти, трек, автозапчасти, завод, рабочий, производство, металлообработка
Такое решение поможет сохранить рабочие места сотрудникам, отметили в компании Фото:

Французская компания, производитель и поставщик автомобильных комплектующих и запасных частей Valeo продает свой бизнес в России НПК «Автоприбор». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Компания Valeo сегодня объявляет о подписании соглашения с компанией НПК „Автоприбор“ о передаче ей всех производственных активов», — говорится в сообщении. Там отметили, что такое решение поможет сохранить рабочие места сотрудникам.

Ранее сообщалось, что шведская компания Eastnine закончила продажу своих 36% акций российского ритейлера одежды Melon Fashion Group. В нее входят такие бренды как Zarina, Befree, Love Republic и Sela, передает RT.

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Французская компания, производитель и поставщик автомобильных комплектующих и запасных частей Valeo продает свой бизнес в России НПК «Автоприбор». Об этом сообщается в пресс-релизе компании. «Компания Valeo сегодня объявляет о подписании соглашения с компанией НПК „Автоприбор“ о передаче ей всех производственных активов», — говорится в сообщении. Там отметили, что такое решение поможет сохранить рабочие места сотрудникам. Ранее сообщалось, что шведская компания Eastnine закончила продажу своих 36% акций российского ритейлера одежды Melon Fashion Group. В нее входят такие бренды как Zarina, Befree, Love Republic и Sela, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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