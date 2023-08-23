Кадыров: разведчики «Ахмата» зашли в тыл ВСУ на кременском направлении

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Военные обезвредили девять мин, две растяжки,  уничтожили минометный расчет украинцев, рассказал Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы спецназа «АХМАТ» пробрались в тыл Вооруженных сил Украины на кременском направлении. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Славная охота разведчиков спецназа „АХМАТ“ на Кременском направлении. Бойцы отряда зашли в тыл врага на протяжении почти пяти километров», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что военные обезвредили девять мин, две растяжки, а также уничтожили минометный расчет ВСУ.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что Украина рассматривает кременское направление как возможное для атак. Он заявил, что Киев отдает ему приоритет из-за преимуществ местности, передает RT.

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Бойцы спецназа «АХМАТ» пробрались в тыл Вооруженных сил Украины на кременском направлении. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Славная охота разведчиков спецназа „АХМАТ“ на Кременском направлении. Бойцы отряда зашли в тыл врага на протяжении почти пяти километров», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что военные обезвредили девять мин, две растяжки, а также уничтожили минометный расчет ВСУ. Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что Украина рассматривает кременское направление как возможное для атак. Он заявил, что Киев отдает ему приоритет из-за преимуществ местности, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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