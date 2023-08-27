Baza: подполковник полиции погиб из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области

В Щетиновке Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб подполковник полиции. Взрывное устройство было сброшено на его газон, когда мужчина косил траву.
«Заместитель начальника одного из отделов регионального УЭБиПК Алексей Ч. погиб после того, как украинский дрон скинул боеприпас на его участок в Щетиновке. В этот момент Алексей был на выходном дне и косил газон», — пишет telegram-канал Baza.
URA.RU направило запрос в пресс-службы Минобороны России и ГУ МВД Белгородской области. К моменту публикации материала ответ не поступил.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в результате сброса взрывчатки с дрона в Щетиновке погиб человек, который косил траву. По его данным, мужчина от полученных ранений скончался.
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