Крупнейший производитель меди в Европе заявил о краже на сотни млн евро

01 сентября 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Кража сырья в Aurubis может достичь нескольких сотен миллионов евро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У крупнейшей в Европе компании по производству меди Aurubis (Германия) произошла масштабная кража сырья со складов. Об этом сообщила британская газета Financial Times. Авторы отметили, что ущерб от преступления может достичь нескольких сотен миллионов евро. «Акции Aurubis пережили самое большое однодневное падение с 2015 года, упав на 17% на утренних торгах в пятницу во Франкфурте после того, как крупнейший в Европе производитель меди заявил, что стал объектом крупной кражи», — говорится в материале. Авторы статьи заявили, что преступники могли украсть несколько сотен миллионов евро. Aurubis сообщила, что не сможет достичь своего финансового плана за год после того, как нашла расхождения в запасах и поставках металла, которые связаны с ее перерабатывающим бизнесом в Гамбурге. Корпорация сделала вывод, что это относится к «преступной деятельности». Компания Aurubis была основана в 2008 году. За год корпорация может произвести более одного млн тонн катодной (очищенной от примесей) меди чистотой 99,99%. Она является крупнейшей в Европе группой по выплавке и переработке меди.

У крупнейшей в Европе компании по производству меди Aurubis (Германия) произошла масштабная кража сырья со складов. Об этом сообщила британская газета Financial Times. Авторы отметили, что ущерб от преступления может достичь нескольких сотен миллионов евро. «Акции Aurubis пережили самое большое однодневное падение с 2015 года, упав на 17% на утренних торгах в пятницу во Франкфурте после того, как крупнейший в Европе производитель меди заявил, что стал объектом крупной кражи», — говорится в материале. Авторы статьи заявили, что преступники могли украсть несколько сотен миллионов евро. Aurubis сообщила, что не сможет достичь своего финансового плана за год после того, как нашла расхождения в запасах и поставках металла, которые связаны с ее перерабатывающим бизнесом в Гамбурге. Корпорация сделала вывод, что это относится к «преступной деятельности». Компания Aurubis была основана в 2008 году. За год корпорация может произвести более одного млн тонн катодной (очищенной от примесей) меди чистотой 99,99%. Она является крупнейшей в Европе группой по выплавке и переработке меди.