Психологи объяснили, почему нельзя наказывать ребенка за плохие оценки

Психолог Метелева: ребенок должен знать, что любовь родителей не зависит от оценок

04 сентября 2023 в 02:42 Размер текста - 17 +

. Фото: Георгий Бергал © URA.RU Ребенок должен понимать, что любовь родителей не зависит от оценок, которые он получил в школе. Наказывать и унижать детей за плохие отметки категорически нельзя. Об этом рассказала клинический психолог Татьяна Метелева. «Оценки — это не главное и важно любить своего ребенка вне зависимости от того, как он учится. Но при этом безусловная любовь и принятие не означает, что ученик не должен выполнять свои обязанности с полной отдачей», — говорит Татьяна Метелева. Ее цитируют «Известия». Психолог советует объяснить ребенку, что школьные оценки — это аналог финансовому вознаграждению во взрослой жизни. Родители работают и получают зарплату, дети учатся и получают соответствующие баллы. Тройки и двойки — это не просто цифры в дневнике. Также специалисты единодушно считают, что унижать и наказывать детей за плохие отметки категорически нельзя. Это принесет только отрицательный результат. Ранее детский медицинский психолог Европейского Медицинского Центра (EMC) в Москве Луиза Истомина рассказала, что делать, если ребенок не хочет учиться. Чтобы привить ребенку интерес к учебе, родители должны перестать негативно реагировать на отсутствие у него энтузиазма к образованию. Семья должна показать ребенку, что всегда готова оказать поддержку и помочь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ребенок должен понимать, что любовь родителей не зависит от оценок, которые он получил в школе. Наказывать и унижать детей за плохие отметки категорически нельзя. Об этом рассказала клинический психолог Татьяна Метелева. «Оценки — это не главное и важно любить своего ребенка вне зависимости от того, как он учится. Но при этом безусловная любовь и принятие не означает, что ученик не должен выполнять свои обязанности с полной отдачей», — говорит Татьяна Метелева. Ее цитируют «Известия». Психолог советует объяснить ребенку, что школьные оценки — это аналог финансовому вознаграждению во взрослой жизни. Родители работают и получают зарплату, дети учатся и получают соответствующие баллы. Тройки и двойки — это не просто цифры в дневнике. Также специалисты единодушно считают, что унижать и наказывать детей за плохие отметки категорически нельзя. Это принесет только отрицательный результат. Ранее детский медицинский психолог Европейского Медицинского Центра (EMC) в Москве Луиза Истомина рассказала, что делать, если ребенок не хочет учиться. Чтобы привить ребенку интерес к учебе, родители должны перестать негативно реагировать на отсутствие у него энтузиазма к образованию. Семья должна показать ребенку, что всегда готова оказать поддержку и помочь.