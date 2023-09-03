03 сентября 2023

Психологи объяснили, почему нельзя наказывать ребенка за плохие оценки

Психолог Метелева: ребенок должен знать, что любовь родителей не зависит от оценок
© Служба новостей «URA.RU»
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1 сентября М.В. Мишустин посетил школу 1579. Москва, учеба, тетрадь, школа, 1 сентября
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Ребенок должен понимать, что любовь родителей не зависит от оценок, которые он получил в школе. Наказывать и унижать детей за плохие отметки категорически нельзя. Об этом рассказала клинический психолог Татьяна Метелева.

«Оценки — это не главное и важно любить своего ребенка вне зависимости от того, как он учится. Но при этом безусловная любовь и принятие не означает, что ученик не должен выполнять свои обязанности с полной отдачей», — говорит Татьяна Метелева. Ее цитируют «Известия».

Психолог советует объяснить ребенку, что школьные оценки — это аналог финансовому вознаграждению во взрослой жизни. Родители работают и получают зарплату, дети учатся и получают соответствующие баллы. Тройки и двойки — это не просто цифры в дневнике. Также специалисты единодушно считают, что унижать и наказывать детей за плохие отметки категорически нельзя. Это принесет только отрицательный результат.

Ранее детский медицинский психолог Европейского Медицинского Центра (EMC) в Москве Луиза Истомина рассказала, что делать, если ребенок не хочет учиться. Чтобы привить ребенку интерес к учебе, родители должны перестать негативно реагировать на отсутствие у него энтузиазма к образованию. Семья должна показать ребенку, что всегда готова оказать поддержку и помочь.

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Ребенок должен понимать, что любовь родителей не зависит от оценок, которые он получил в школе. Наказывать и унижать детей за плохие отметки категорически нельзя. Об этом рассказала клинический психолог Татьяна Метелева. «Оценки — это не главное и важно любить своего ребенка вне зависимости от того, как он учится. Но при этом безусловная любовь и принятие не означает, что ученик не должен выполнять свои обязанности с полной отдачей», — говорит Татьяна Метелева. Ее цитируют «Известия». Психолог советует объяснить ребенку, что школьные оценки — это аналог финансовому вознаграждению во взрослой жизни. Родители работают и получают зарплату, дети учатся и получают соответствующие баллы. Тройки и двойки — это не просто цифры в дневнике. Также специалисты единодушно считают, что унижать и наказывать детей за плохие отметки категорически нельзя. Это принесет только отрицательный результат. Ранее детский медицинский психолог Европейского Медицинского Центра (EMC) в Москве Луиза Истомина рассказала, что делать, если ребенок не хочет учиться. Чтобы привить ребенку интерес к учебе, родители должны перестать негативно реагировать на отсутствие у него энтузиазма к образованию. Семья должна показать ребенку, что всегда готова оказать поддержку и помочь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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