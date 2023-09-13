В МИД РФ опровергли переговоры с США об обмене Навального

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Приговор Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, клетка, арест, тюрьма, решетка, суд, лишение свободы, задержание
Алексея Навального не включат в список на обмен заключенными Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Россия не вела переговоры с США о включении блогера-оппозиционера Алексея Навального в список обмена заключенными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков.

«Информация The Wall Street Journal о возможном включении Навального в обмен заключенных с США является спекуляцией», — сказала Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия и США ведут тайные переговоры о возможном обмене Навального на заключенных, которые сидят в американских тюрьмах. Об этом якобы рассказали официальные лица Запада.

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Россия не вела переговоры с США о включении блогера-оппозиционера Алексея Навального в список обмена заключенными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков. «Информация The Wall Street Journal о возможном включении Навального в обмен заключенных с США является спекуляцией», — сказала Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Ранее The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия и США ведут тайные переговоры о возможном обмене Навального на заключенных, которые сидят в американских тюрьмах. Об этом якобы рассказали официальные лица Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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