В МИД РФ опровергли переговоры с США об обмене Навального

Россия не вела переговоры с США о включении блогера-оппозиционера Алексея Навального в список обмена заключенными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков.
«Информация The Wall Street Journal о возможном включении Навального в обмен заключенных с США является спекуляцией», — сказала Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.
Ранее The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия и США ведут тайные переговоры о возможном обмене Навального на заключенных, которые сидят в американских тюрьмах. Об этом якобы рассказали официальные лица Запада.
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