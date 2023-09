WSJ: Запад хочет забрать у России Навального

WSJ: Навального включат в сделку по обмену заключенными между РФ и США

Алексей Навальный получил в августе 2023 года еще 19 лет колонии за создание террористической организации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального Алексея Навального, который отбывает срок во Владимирской области, могут включить в обмен заключенными между Россией и США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц из западных стран. «Многосторонняя сделка по обмену российских задержанных в западных странах на западных граждан, содержащихся в колониях России, а также на заключенных в тюрьму диссидентов, таких как Алексей Навальный, возможна», — передает The Wall Street Journal информацию западных информаторов. В обмен также могут войти арестованный в России журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан, которые сидят в тюрьме по статье о шпионаже. РФ, в свою очередь, заинтересована в том, чтобы получить от США экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который осужден пожизненно. Россия запросила у США обмен Красикова в июле 2022 года, передает CNN . Спустя время Россия получила Виктора Бута, который был осужден за торговлю оружием, отдав США баскетболистку Бриттни Грайнер. Спортсменка попала в колонию после обнаружения в ее багаже жидкости для вейпа с гашишным маслом.

