Хорватия запретила допуск украинского зерна в страну

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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсон, комбайн, пшеница, зерно, херсон, уборка зерна
Хорватия не допустит украинское зерно на свой внутренний рынок, заявил Андрей Пленкович Фото:

Хорватия против экспорта украинского зерна и не позволит его продажу на внутреннем рынке страны. С таким заявлением выступил Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

«Покупать продовольствие из Украины Хорватия не будет», — передает слова Пленковича Politico. Он добавил, что Загреб готов выступать страной-транзитом для украинского зерна, но не будет покупать его для потребления в своей стране. Такое решение связано с желанием Хорватии защитить своих фермеров от конкуренции с дешевым украинским зерном, заключил Пленкович.

Ранее Еврокомиссия не продлила эмбарго на поставки украинского зерна, но взамен потребовала эффективных мер контроля за экспортом от Киева. Несмотря на это, некоторые страны, включая Польшу, Венгрию и Словакию, решили оставить запрет на украинское зерно. В ответ на это Украина планирует подать в суд на эти страны. Кроме того, Украина грозит ввести запрет на ввоз фруктов и овощей из Польши в качестве дополнительных санкций.

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Хорватия против экспорта украинского зерна и не позволит его продажу на внутреннем рынке страны. С таким заявлением выступил Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. «Покупать продовольствие из Украины Хорватия не будет», — передает слова Пленковича Politico. Он добавил, что Загреб готов выступать страной-транзитом для украинского зерна, но не будет покупать его для потребления в своей стране. Такое решение связано с желанием Хорватии защитить своих фермеров от конкуренции с дешевым украинским зерном, заключил Пленкович. Ранее Еврокомиссия не продлила эмбарго на поставки украинского зерна, но взамен потребовала эффективных мер контроля за экспортом от Киева. Несмотря на это, некоторые страны, включая Польшу, Венгрию и Словакию, решили оставить запрет на украинское зерно. В ответ на это Украина планирует подать в суд на эти страны. Кроме того, Украина грозит ввести запрет на ввоз фруктов и овощей из Польши в качестве дополнительных санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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