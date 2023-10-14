В Германии задумали восстановить взорванные «Северные потоки»

Необходимо создать условия для ремонта трубопроводов «Северный поток» Фото: Danish Defence

Правительству Германии необходимо изучить возможность восстановления подорванных в 2022 году «Северного потока-1» и «Северного потока-2», чтобы наладить поставку российского газа. Об этом заявили депутаты правой партии бундестага «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«1. Немедленно поручить независимым экспертам подготовить исследование, определяющее, возможен ли ремонт трубопроводов „Северный поток“, какой стоимостью и в какие сроки он может быть проведен <…> провести и профинансировать данное исследование за счет средств федерального бюджета; <…> 3. Создать правовые и фактические условия для ремонта трубопроводов „Северный поток“ и последующего импорта российского природного газа по этим трубопроводам», — пишут парламентарии в своем обращении. Они также просят сделать данные исследования открытыми для компаний-операторов и общественности Германии.

Еще в августе Германия не видела предпосылок для восстановления газопровода «Северные потоки». Со слов депутата партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта, в ближайшее время канцлер Олаф Шольц не выйдет с такой инициативой в сторону Российской Федерации.

«Северные потоки» были подорваны в 2022 году. Как заявил американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш, диверсию на объекте устроили США. В Белом доме опасаются, что Германия и другие страны Европы попадут под влияние России из-за ее ресурсов. Депутат Евгений Шмидт предложил правительству ФРГ определить размер награды за информацию, которая поможет расследовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным депутата, расследование стоит на месте, а правительство ФРГ не заинтересовано в поиске виновных и всеми силами пытается замести под сукно этот скандал со взрывами газопроводов.