Военные самолеты США вторглись в КНДР ЦТАК: КНДР подняла в воздух свои истребители в ответ на вторжение американских самолетов 18 августа 2023 в 18:46 Размер текста - 17 + Истребители КНДР выпроводили самолеты-разведчики США Фото: Анна Майорова © URA.RU Истребители КНДР подняты в воздух из-за вторжения американских самолетов в воздушное пространство Северной Кореи. Об этом сообщает Генштаб Корейской народной армии (КНА). «КНДР поднимала в воздух истребители после вторжения разведывательного самолета США в ее экономическую зону в районе восточного побережья», — приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщение генштаба. Уточняется, что северокорейская сторона сопроводила истребители из воздушной зоны КДНР. В апреле президент США Джо Байден начал угрожать сменой правящего режима в КНДР. В Вашингтоне отмечали, что новые корейские ракеты могут достичь территории США. Между странами в настоящий момент происходит конфликт на почве ядерного вооружения. Истребители КНДР подняты в воздух из-за вторжения американских самолетов в воздушное пространство Северной Кореи. Об этом сообщает Генштаб Корейской народной армии (КНА). «КНДР поднимала в воздух истребители после вторжения разведывательного самолета США в ее экономическую зону в районе восточного побережья», — приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщение генштаба. Уточняется, что северокорейская сторона сопроводила истребители из воздушной зоны КДНР. В апреле президент США Джо Байден начал угрожать сменой правящего режима в КНДР. В Вашингтоне отмечали, что новые корейские ракеты могут достичь территории США. Между странами в настоящий момент происходит конфликт на почве ядерного вооружения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям