Военные самолеты США вторглись в КНДР

Истребители КНДР подняты в воздух из-за вторжения американских самолетов в воздушное пространство Северной Кореи. Об этом сообщает Генштаб Корейской народной армии (КНА).
«КНДР поднимала в воздух истребители после вторжения разведывательного самолета США в ее экономическую зону в районе восточного побережья», — приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщение генштаба. Уточняется, что северокорейская сторона сопроводила истребители из воздушной зоны КДНР.
В апреле президент США Джо Байден начал угрожать сменой правящего режима в КНДР. В Вашингтоне отмечали, что новые корейские ракеты могут достичь территории США. Между странами в настоящий момент происходит конфликт на почве ядерного вооружения.
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