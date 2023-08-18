Военные самолеты США вторглись в КНДР

ЦТАК: КНДР подняла в воздух свои истребители в ответ на вторжение американских самолетов
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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Истребители КНДР выпроводили самолеты-разведчики США Фото:

Истребители КНДР подняты в воздух из-за вторжения американских самолетов в воздушное пространство Северной Кореи. Об этом сообщает Генштаб Корейской народной армии (КНА).

«КНДР поднимала в воздух истребители после вторжения разведывательного самолета США в ее экономическую зону в районе восточного побережья», — приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщение генштаба. Уточняется, что северокорейская сторона сопроводила истребители из воздушной зоны КДНР.

В апреле президент США Джо Байден начал угрожать сменой правящего режима в КНДР. В Вашингтоне отмечали, что новые корейские ракеты могут достичь территории США. Между странами в настоящий момент происходит конфликт на почве ядерного вооружения.

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Истребители КНДР подняты в воздух из-за вторжения американских самолетов в воздушное пространство Северной Кореи. Об этом сообщает Генштаб Корейской народной армии (КНА). «КНДР поднимала в воздух истребители после вторжения разведывательного самолета США в ее экономическую зону в районе восточного побережья», — приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщение генштаба. Уточняется, что северокорейская сторона сопроводила истребители из воздушной зоны КДНР. В апреле президент США Джо Байден начал угрожать сменой правящего режима в КНДР. В Вашингтоне отмечали, что новые корейские ракеты могут достичь территории США. Между странами в настоящий момент происходит конфликт на почве ядерного вооружения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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