Водителям разрешили ставить квадратные номера на машину

Российских автолюбителей больше не будут штрафовать за квадратные номера, установленные на передней части автомобиля. Соответствующие изменения в ГОСТ внес Росстандарт 18 октября.
«Автомобилистам разрешили устанавливать спереди так называемые квадратные номера: Росстандарт внес изменения в ГОСТ. Поправка вступила в силу 18 октября», — сообщает «
ГИБДД направила разъяснения по изменениям в регионы. Владельцы японских, американских и некоторых советских ретроавтомобилей испытывали неудобства, так как крепления под госзнаки на переднем бампере были квадратной формы. С 2020 года установка такого типа номеров была разрешена на задней части машины. Но за квадратные номера спереди авто водитель мог получить штраф в 500 рублей.
Ранее URA.RU собрало информацию о том, какие права есть у водителя при остановке сотрудником ГИБДД. Автолюбитель не обязан выходить из авто, имеет право знать причину остановки, а также может снимать сотрудника Госавтоинспекции. В случае разногласий водитель может отказаться подписывать протокол, а забрать права могут только по решению суда.
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