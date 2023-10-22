Водителям разрешили ставить квадратные номера на машину

23 октября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Раньше такой тип номеров разрешалось устанавливать только на задней части автомобиля Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Российских автолюбителей больше не будут штрафовать за квадратные номера, установленные на передней части автомобиля. Соответствующие изменения в ГОСТ внес Росстандарт 18 октября. «Автомобилистам разрешили устанавливать спереди так называемые квадратные номера: Росстандарт внес изменения в ГОСТ. Поправка вступила в силу 18 октября», — сообщает « Коммерсант » об изменениях в правилах. ГИБДД направила разъяснения по изменениям в регионы. Владельцы японских, американских и некоторых советских ретроавтомобилей испытывали неудобства, так как крепления под госзнаки на переднем бампере были квадратной формы. С 2020 года установка такого типа номеров была разрешена на задней части машины. Но за квадратные номера спереди авто водитель мог получить штраф в 500 рублей. Ранее URA.RU собрало информацию о том, какие права есть у водителя при остановке сотрудником ГИБДД. Автолюбитель не обязан выходить из авто, имеет право знать причину остановки, а также может снимать сотрудника Госавтоинспекции. В случае разногласий водитель может отказаться подписывать протокол, а забрать права могут только по решению суда.

Российских автолюбителей больше не будут штрафовать за квадратные номера, установленные на передней части автомобиля. Соответствующие изменения в ГОСТ внес Росстандарт 18 октября. «Автомобилистам разрешили устанавливать спереди так называемые квадратные номера: Росстандарт внес изменения в ГОСТ. Поправка вступила в силу 18 октября», — сообщает «Коммерсант» об изменениях в правилах. ГИБДД направила разъяснения по изменениям в регионы. Владельцы японских, американских и некоторых советских ретроавтомобилей испытывали неудобства, так как крепления под госзнаки на переднем бампере были квадратной формы. С 2020 года установка такого типа номеров была разрешена на задней части машины. Но за квадратные номера спереди авто водитель мог получить штраф в 500 рублей. Ранее URA.RU собрало информацию о том, какие права есть у водителя при остановке сотрудником ГИБДД. Автолюбитель не обязан выходить из авто, имеет право знать причину остановки, а также может снимать сотрудника Госавтоинспекции. В случае разногласий водитель может отказаться подписывать протокол, а забрать права могут только по решению суда.