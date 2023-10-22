22 октября 2023

Водителям разрешили ставить квадратные номера на машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильный Ретро гараж. Пермь, автомобильные номера
Раньше такой тип номеров разрешалось устанавливать только на задней части автомобиля Фото:

Российских автолюбителей больше не будут штрафовать за квадратные номера, установленные на передней части автомобиля. Соответствующие изменения в ГОСТ внес Росстандарт 18 октября.

«Автомобилистам разрешили устанавливать спереди так называемые квадратные номера: Росстандарт внес изменения в ГОСТ. Поправка вступила в силу 18 октября», — сообщает «Коммерсант» об изменениях в правилах.

ГИБДД направила разъяснения по изменениям в регионы. Владельцы японских, американских и некоторых советских ретроавтомобилей испытывали неудобства, так как крепления под госзнаки на переднем бампере были квадратной формы. С 2020 года установка такого типа номеров была разрешена на задней части машины. Но за квадратные номера спереди авто водитель мог получить штраф в 500 рублей.

Ранее URA.RU собрало информацию о том, какие права есть у водителя при остановке сотрудником ГИБДД. Автолюбитель не обязан выходить из авто, имеет право знать причину остановки, а также может снимать сотрудника Госавтоинспекции. В случае разногласий водитель может отказаться подписывать протокол, а забрать права могут только по решению суда.

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Российских автолюбителей больше не будут штрафовать за квадратные номера, установленные на передней части автомобиля. Соответствующие изменения в ГОСТ внес Росстандарт 18 октября. «Автомобилистам разрешили устанавливать спереди так называемые квадратные номера: Росстандарт внес изменения в ГОСТ. Поправка вступила в силу 18 октября», — сообщает «Коммерсант» об изменениях в правилах. ГИБДД направила разъяснения по изменениям в регионы. Владельцы японских, американских и некоторых советских ретроавтомобилей испытывали неудобства, так как крепления под госзнаки на переднем бампере были квадратной формы. С 2020 года установка такого типа номеров была разрешена на задней части машины. Но за квадратные номера спереди авто водитель мог получить штраф в 500 рублей. Ранее URA.RU собрало информацию о том, какие права есть у водителя при остановке сотрудником ГИБДД. Автолюбитель не обязан выходить из авто, имеет право знать причину остановки, а также может снимать сотрудника Госавтоинспекции. В случае разногласий водитель может отказаться подписывать протокол, а забрать права могут только по решению суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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