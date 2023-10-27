27 октября 2023

В ГД хотят ужесточить наказание за жестокое обращение с животными

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для животных. Курган, собака, бездомный, пес, клетка, приют животных, приют для собак
Правоохранители чаще всего не хотят заниматься животными, считает Владимир Бурматов Фото:

Российские законодатели планируют ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Законодатели намерены и далее ужесточать наказание (за жестокое обращение с животными — прим. URA.RU), потому что важна его неотвратимость», — сообщил Владимир Бурматов в интервью газете «Известия». Депутат констатировал, что правоохранители в большинстве случаев не хотят заниматься животными и отказывают в возбуждении уголовных дел. Чтобы признать отказ необоснованным, приходится обращаться в прокуратуру.

Бурматов подчеркнул, что проблема нынешнего закона в неумении его применять и определять, что такое «жестокое обращение». Необходимо разработать методические указания к данной статье, считает политик.

Ранее Государственная Дума во втором и третьем чтении приняла новый закон, который разрешает регионам установить свои правила обращения с безнадзорными животными. Одним из важных пунктов является запрет на убийство бродячих животных. Разрешается только отлов, а после стерилизация, вакцинация и чипирование.

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Российские законодатели планируют ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Законодатели намерены и далее ужесточать наказание (за жестокое обращение с животными — прим. URA.RU), потому что важна его неотвратимость», — сообщил Владимир Бурматов в интервью газете «Известия». Депутат констатировал, что правоохранители в большинстве случаев не хотят заниматься животными и отказывают в возбуждении уголовных дел. Чтобы признать отказ необоснованным, приходится обращаться в прокуратуру. Бурматов подчеркнул, что проблема нынешнего закона в неумении его применять и определять, что такое «жестокое обращение». Необходимо разработать методические указания к данной статье, считает политик. Ранее Государственная Дума во втором и третьем чтении приняла новый закон, который разрешает регионам установить свои правила обращения с безнадзорными животными. Одним из важных пунктов является запрет на убийство бродячих животных. Разрешается только отлов, а после стерилизация, вакцинация и чипирование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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