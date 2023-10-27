В ГД хотят ужесточить наказание за жестокое обращение с животными

28 октября 2023 в 06:05 Размер текста - 17 +

Правоохранители чаще всего не хотят заниматься животными, считает Владимир Бурматов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские законодатели планируют ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Законодатели намерены и далее ужесточать наказание (за жестокое обращение с животными — прим. URA.RU), потому что важна его неотвратимость», — сообщил Владимир Бурматов в интервью газете «Известия». Депутат констатировал, что правоохранители в большинстве случаев не хотят заниматься животными и отказывают в возбуждении уголовных дел. Чтобы признать отказ необоснованным, приходится обращаться в прокуратуру. Бурматов подчеркнул, что проблема нынешнего закона в неумении его применять и определять, что такое «жестокое обращение». Необходимо разработать методические указания к данной статье, считает политик. Ранее Государственная Дума во втором и третьем чтении приняла новый закон, который разрешает регионам установить свои правила обращения с безнадзорными животными. Одним из важных пунктов является запрет на убийство бродячих животных. Разрешается только отлов, а после стерилизация, вакцинация и чипирование.

Российские законодатели планируют ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Законодатели намерены и далее ужесточать наказание (за жестокое обращение с животными — прим. URA.RU), потому что важна его неотвратимость», — сообщил Владимир Бурматов в интервью газете «Известия». Депутат констатировал, что правоохранители в большинстве случаев не хотят заниматься животными и отказывают в возбуждении уголовных дел. Чтобы признать отказ необоснованным, приходится обращаться в прокуратуру. Бурматов подчеркнул, что проблема нынешнего закона в неумении его применять и определять, что такое «жестокое обращение». Необходимо разработать методические указания к данной статье, считает политик. Ранее Государственная Дума во втором и третьем чтении приняла новый закон, который разрешает регионам установить свои правила обращения с безнадзорными животными. Одним из важных пунктов является запрет на убийство бродячих животных. Разрешается только отлов, а после стерилизация, вакцинация и чипирование.