Боррель заявил, что Украина не победит Россию: главное к вечеру 11 ноября

Боррель заявил, что Украина не победит в конфликте с РФ

11 ноября 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель уверен, что Украина не победит Россию в конфликте в ближайшее время Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Украина не сможет победить Россию в ближайшем будущем. URA.RU приводит главные новости за 11 ноября. Жозеп Боррель подчеркнул, что перед Западом в настоящее время стоит много проблем. Среди них он на первое место поставил тот факт, что Украина в ближайшем будущем не сможет одержать победу в конфликте с Россией. Об этом глава дипломатии ЕС заявил во время Конгресса партии европейских социалистов.

Тем не менее страны Запада продолжают оказывать военную поддержку Украине. В 2024 году Германия планирует вдвое увеличить помощь Киеву — с четырех до восьми миллиардов евро. Об этом сообщили в правительстве ФРГ.

Киев намерен ударять по российским энергетическим объектам. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он уточнил, что удары будут проводиться в том случае, если РФ будут атаковать энергообъекты Украины предстоящей зимой.

В первой половине дня в Киеве гремели сильные взрывы. Об этом заявил мэр Киева. Он уточнил, что в городе сработала система противовоздушной обороны. При этом жители города не обращались в службы спасения города.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли роту солдат при попытке атаковать российских военных. Украинские бойцы пытались провести атаку на нескольких районах Донецкой области. В частности, пытались наступать в направлении населенных пунктов Раздоловка, Николаевка, Клещеевка и Новомихайловка.

Российский офицер Золто Арсаланов рассказал, что большинство опытных солдат ВСУ при взятии их в плен притворяются мобилизованными. Об этом сообщает Пятый канал.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Украина не сможет победить Россию в ближайшем будущем. URA.RU приводит главные новости за 11 ноября.