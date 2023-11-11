Боррель заявил, что Украина не победит Россию: главное к вечеру 11 ноября

Боррель заявил, что Украина не победит в конфликте с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Жозеп Боррель уверен, что Украина не победит Россию в конфликте в ближайшее время Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Украина не сможет победить Россию в ближайшем будущем. URA.RU приводит главные новости за 11 ноября.

  • Жозеп Боррель подчеркнул, что перед Западом в настоящее время стоит много проблем. Среди них он на первое место поставил тот факт, что Украина в ближайшем будущем не сможет одержать победу в конфликте с Россией. Об этом глава дипломатии ЕС заявил во время Конгресса партии европейских социалистов.
  • Тем не менее страны Запада продолжают оказывать военную поддержку Украине. В 2024 году Германия планирует вдвое увеличить помощь Киеву — с четырех до восьми миллиардов евро. Об этом сообщили в правительстве ФРГ.
  • Киев намерен ударять по российским энергетическим объектам. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он уточнил, что удары будут проводиться в том случае, если РФ будут атаковать энергообъекты Украины предстоящей зимой.
  • В первой половине дня в Киеве гремели сильные взрывы. Об этом заявил мэр Киева. Он уточнил, что в городе сработала система противовоздушной обороны. При этом жители города не обращались в службы спасения города.
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли роту солдат при попытке атаковать российских военных. Украинские бойцы пытались провести атаку на нескольких районах Донецкой области. В частности, пытались наступать в направлении населенных пунктов Раздоловка, Николаевка, Клещеевка и Новомихайловка.
  • Российский офицер Золто Арсаланов рассказал, что большинство опытных солдат ВСУ при взятии их в плен притворяются мобилизованными. Об этом сообщает Пятый канал.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Украина не сможет победить Россию в ближайшем будущем. URA.RU приводит главные новости за 11 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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