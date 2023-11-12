В США ужаснулись расходам Израиля на войну с ХАМАС

Израиль ежедневно тратит на войну с палестинским движением ХАМАС из сектора Газа до 260 миллионов долларов. Об этом пишут американские журналисты, подчеркнув, что конфликт обходится государству дороже, чем предполагалось изначально.
«Война Израиля против ХАМАС обходится экономике страны примерно в 260 миллионов долларов каждый день. <…> Война нанесла экономический ущерб Израилю почти в восемь миллиардов долларов», — уточнили авторы Bloomberg. При этом отмечается, что израильское правительство все чаще оплачивает расходы за счет облигаций. И, по словам представителей Министерстве финансов Израиля, расходы будут увеличиваться.
Израиль 8 октября объявил войну ХАМАС после того, как те ворвались на территорию страны и обстреляли ее ракетами. Страны Запада выступили с поддержкой Израиля. Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинил администрацию действующего президента Джо Байдена в финансировании атаки ХАМАС на Израиль с помощью денег американских налогоплательщиков. Госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг это.
Израиль ежедневно тратит на войну с палестинским движением ХАМАС из сектора Газа до 260 миллионов долларов. Об этом пишут американские журналисты, подчеркнув, что конфликт обходится государству дороже, чем предполагалось изначально. «Война Израиля против ХАМАС обходится экономике страны примерно в 260 миллионов долларов каждый день. <…> Война нанесла экономический ущерб Израилю почти в восемь миллиардов долларов», — уточнили авторы Bloomberg. При этом отмечается, что израильское правительство все чаще оплачивает расходы за счет облигаций. И, по словам представителей Министерстве финансов Израиля, расходы будут увеличиваться. Израиль 8 октября объявил войну ХАМАС после того, как те ворвались на территорию страны и обстреляли ее ракетами. Страны Запада выступили с поддержкой Израиля. Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинил администрацию действующего президента Джо Байдена в финансировании атаки ХАМАС на Израиль с помощью денег американских налогоплательщиков. Госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг это.