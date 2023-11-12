12 ноября 2023

США нанесли удары по проиранским группам в Сирии по приказу Байдена

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Целями США стали командный пункт и склад с оружием, заявил Ллойд Остин Фото:

Соединенные Штаты нанесли авиаудары по проиранским группам на востоке Сирии по приказу президента США Джо Байдена. Об этом заявил глава американского минобороны Ллойд Остин.

«У президента США нет более высокого приоритета, чем безопасность американских военнослужащих, и он отдал приказ о проведении действий, чтобы дать понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы», — передает слова Ллойда Остина ТАСС. Уточняется, что целями США стали командный пункт и склад с оружием.

Ранее на востоке Сирии проходили ожесточенные бои между американскими и сирийскими военными. Речь идет о столкновениях, в которых применялись тяжелая артиллерия и ракеты.

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Соединенные Штаты нанесли авиаудары по проиранским группам на востоке Сирии по приказу президента США Джо Байдена. Об этом заявил глава американского минобороны Ллойд Остин. «У президента США нет более высокого приоритета, чем безопасность американских военнослужащих, и он отдал приказ о проведении действий, чтобы дать понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы», — передает слова Ллойда Остина ТАСС. Уточняется, что целями США стали командный пункт и склад с оружием. Ранее на востоке Сирии проходили ожесточенные бои между американскими и сирийскими военными. Речь идет о столкновениях, в которых применялись тяжелая артиллерия и ракеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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