Около 100 россиян, прошедших через КПП «Рафах», готовятся к вылету в Москву

14 ноября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Россияне ожидают вылета из Египта в Москву, заявили в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Еще около 100 россиян и членов их семей, прошедших через КПП «Рафах», ожидают вылета в Москву спецрейсом МЧС России. Об этом рассказали в МИД РФ. «Обеспечен выход через КПП „Рафах“ еще около 100 российских граждан и членов их семей, которые перевезены на автобусах в Каир. Они готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС России», — сообщается на официальном сайте МИД. Там добавили, что Россия благодарит Египет, Израиль, Палестину и Катар за содействие. Обстановка вокруг пограничного перехода остается сложной из-за продолжающихся боевых действий и ограниченной пропускной способности КПП. МИД России прилагает усилия для того, чтобы обеспечить благополучное возвращение соотечественников из зоны конфликта, заключили в министерстве. Вторая группа из 99 эвакуированных россиян, включая 43 ребенка, отправлена на автобусах из пункта пропуска «Рафах» в Каир. Оперативный штаб готов к их приему и окажет всю необходимую помощь. Ранее самолет МЧС с эвакуированными россиянами из сектора Газа прибыл в Москву. Также для них организован пункт временного размещения в аэропорту Домодедово, передает RT.

Еще около 100 россиян и членов их семей, прошедших через КПП «Рафах», ожидают вылета в Москву спецрейсом МЧС России. Об этом рассказали в МИД РФ. «Обеспечен выход через КПП „Рафах“ еще около 100 российских граждан и членов их семей, которые перевезены на автобусах в Каир. Они готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС России», — сообщается на официальном сайте МИД. Там добавили, что Россия благодарит Египет, Израиль, Палестину и Катар за содействие. Обстановка вокруг пограничного перехода остается сложной из-за продолжающихся боевых действий и ограниченной пропускной способности КПП. МИД России прилагает усилия для того, чтобы обеспечить благополучное возвращение соотечественников из зоны конфликта, заключили в министерстве. Вторая группа из 99 эвакуированных россиян, включая 43 ребенка, отправлена на автобусах из пункта пропуска «Рафах» в Каир. Оперативный штаб готов к их приему и окажет всю необходимую помощь. Ранее самолет МЧС с эвакуированными россиянами из сектора Газа прибыл в Москву. Также для них организован пункт временного размещения в аэропорту Домодедово, передает RT.