В Нидерландах отменили строительство лагеря для украинских беженцев

30 ноября 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

Нидерланды отказались от возведения лагеря для беженцев из Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городе Пюрмеренд (Нидерланды) местные власти отменили строительство пункта размещения для беженцев из Украины. Причиной тому стал отказ правительства финансировать этот проект, пишет издание NH Nieuws. «Предложение о приеме от 500 до 1,5 тысячи украинских беженцев на лугах в Южном Пюрмеренде резко остановилось. Правительство [Нидерландов] не хочет за это платить. Это значит, что муниципалитет Пюрмеренда не будет строить временное жилье для украинцев», — написали в издании. В правительстве страны заявили, что возведение лагеря для беженцев экономически нецелесообразно. Также жители Пюрмеренда ранее подписали петицию против строительства пункта размещения и требовали для начала помочь с жильем для граждан Нидерландов. Многие украинцы перебрались в Европу после начала российско-украинского конфликта. Однако со временем страны ЕС перестали справляться с затратами на украинских беженцев, из-за чего некоторые государства начали сворачивать социальные программы, написали в западных СМИ, передает RT.

В городе Пюрмеренд (Нидерланды) местные власти отменили строительство пункта размещения для беженцев из Украины. Причиной тому стал отказ правительства финансировать этот проект, пишет издание NH Nieuws. «Предложение о приеме от 500 до 1,5 тысячи украинских беженцев на лугах в Южном Пюрмеренде резко остановилось. Правительство [Нидерландов] не хочет за это платить. Это значит, что муниципалитет Пюрмеренда не будет строить временное жилье для украинцев», — написали в издании. В правительстве страны заявили, что возведение лагеря для беженцев экономически нецелесообразно. Также жители Пюрмеренда ранее подписали петицию против строительства пункта размещения и требовали для начала помочь с жильем для граждан Нидерландов. Многие украинцы перебрались в Европу после начала российско-украинского конфликта. Однако со временем страны ЕС перестали справляться с затратами на украинских беженцев, из-за чего некоторые государства начали сворачивать социальные программы, написали в западных СМИ, передает RT.