02 декабря 2023

Российские банки на четверть сократили выдачу кредитов

© Служба новостей «URA.RU»
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В банках России сократили выдачу потребительских кредитов Фото:

Осенью 2023 года рынок потребкредитования стал сокращаться. В октябре объем займов упал почти на четверть после новых ограничений Банка России, сообщает «Скоринг Бюро».

«В октябре банки выдали необеспеченные кредиты на 582,5 млрд рублей, что на 6% меньше, чем в сентябре, и на 22% меньше, чем в рекордном августе. До этого — начиная с января этого года — выдачи активно увеличивались из месяца в месяц, демонстрируя рост в диапазоне от 2 до 37%», — передает данные «Скоринг Бюро» газета «Известия».

В крупных банках «Известиям» подтвердили информацию. В Уральском банке реконструкции и развития сообщили, что сократили объемы выдач потребительских кредитов в сентябре—октябре. Такие же изменения отметили в ВТБ и ПСБ.

Ранее ЦБ ужесточил ограничения для заемщиков с большой долговой нагрузкой на первый квартал 2024 года. Это решение было принято, чтобы ограничить закредитованность россиян, особенно тех, кто уже имеет высокую долговую нагрузку. Уточняется, что после этого шага доля потребительских кредитов снизится с 31% до 20%.

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Осенью 2023 года рынок потребкредитования стал сокращаться. В октябре объем займов упал почти на четверть после новых ограничений Банка России, сообщает «Скоринг Бюро». «В октябре банки выдали необеспеченные кредиты на 582,5 млрд рублей, что на 6% меньше, чем в сентябре, и на 22% меньше, чем в рекордном августе. До этого — начиная с января этого года — выдачи активно увеличивались из месяца в месяц, демонстрируя рост в диапазоне от 2 до 37%», — передает данные «Скоринг Бюро» газета «Известия». В крупных банках «Известиям» подтвердили информацию. В Уральском банке реконструкции и развития сообщили, что сократили объемы выдач потребительских кредитов в сентябре—октябре. Такие же изменения отметили в ВТБ и ПСБ. Ранее ЦБ ужесточил ограничения для заемщиков с большой долговой нагрузкой на первый квартал 2024 года. Это решение было принято, чтобы ограничить закредитованность россиян, особенно тех, кто уже имеет высокую долговую нагрузку. Уточняется, что после этого шага доля потребительских кредитов снизится с 31% до 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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