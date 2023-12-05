Переправа через реку Днепр находится под постоянным обстрелом, российские военные контролируют линии снабжения ВСУ, из-за чего бойцы чувствуют себя как в ловушке. Об этом сообщил солдат ВСУ, оказавшийся в осаде в составе украинского подразделения на восточном берегу Днепра.
«Вся переправа находится под постоянным обстрелом. Я видел, как лодки с моими товарищами на борту просто исчезали в воде после ударов, навсегда теряясь в Днепре», — заявил украинский боец в беседе с BBC. Он отметил, что российские силы контролируют украинские линии снабжения, поэтому ВСУ ощущают себя как в ловушке.
В издании отметили, что ранее Генштаб Украины сообщил, что украинские бойцы якобы удерживают позиции в боях на Днепре и наносят огневой удар по российским силам. Однако информация украинского бойца демонстрирует другую сторону, не фигурирующую в отчетах киевского режима.
Солдат ВСУ подчеркнул, что российские военные знали заранее о высадке украинских сил на восточном берегу Днепра и ждали их прибытия. «У меня такое ощущение, будто я вышел из ада, но ребята, которые заменили нас, попали в еще больший ад», — заявил он.
По словам солдата, большую часть снаряжения военные покупали себе самостоятельно, за свои деньги организовали блоки питания. Он добавил, что из-за ухудшения погоды ситуация может ухудшиться. Боец ВСУ отметил, что в армии считают, что украинское командование их бросило. По его словам, в стране давно закончились добровольцы, и теперь на фронт отправляют тех, кто не смог избежать мобилизации. «Вы будете смеяться над этим, но некоторые из наших морских пехотинцев даже не умеют плавать», — отметил солдат.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские десантники уничтожили дронами «Ланцет» украинскую артиллерию и станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области, передает RT. Боец группировки «Днепр» с позывным «Ротор» сообщил, что солдаты РФ сорвали попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра.
Переправа через реку Днепр находится под постоянным обстрелом, российские военные контролируют линии снабжения ВСУ, из-за чего бойцы чувствуют себя как в ловушке. Об этом сообщил солдат ВСУ, оказавшийся в осаде в составе украинского подразделения на восточном берегу Днепра. «Вся переправа находится под постоянным обстрелом. Я видел, как лодки с моими товарищами на борту просто исчезали в воде после ударов, навсегда теряясь в Днепре», — заявил украинский боец в беседе с BBC. Он отметил, что российские силы контролируют украинские линии снабжения, поэтому ВСУ ощущают себя как в ловушке. В издании отметили, что ранее Генштаб Украины сообщил, что украинские бойцы якобы удерживают позиции в боях на Днепре и наносят огневой удар по российским силам. Однако информация украинского бойца демонстрирует другую сторону, не фигурирующую в отчетах киевского режима. Солдат ВСУ подчеркнул, что российские военные знали заранее о высадке украинских сил на восточном берегу Днепра и ждали их прибытия. «У меня такое ощущение, будто я вышел из ада, но ребята, которые заменили нас, попали в еще больший ад», — заявил он. По словам солдата, большую часть снаряжения военные покупали себе самостоятельно, за свои деньги организовали блоки питания. Он добавил, что из-за ухудшения погоды ситуация может ухудшиться. Боец ВСУ отметил, что в армии считают, что украинское командование их бросило. По его словам, в стране давно закончились добровольцы, и теперь на фронт отправляют тех, кто не смог избежать мобилизации. «Вы будете смеяться над этим, но некоторые из наших морских пехотинцев даже не умеют плавать», — отметил солдат. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские десантники уничтожили дронами «Ланцет» украинскую артиллерию и станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области, передает RT. Боец группировки «Днепр» с позывным «Ротор» сообщил, что солдаты РФ сорвали попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра.