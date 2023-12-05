Боец ВСУ рассказал об адских боях на Днепре, вопреки отчетам Киева

BBC: переправа через Днепр находится под постоянным обстрелом

05 декабря 2023 в 08:18 Размер текста - 17 +

Украинский боец сообщил, что солдаты ВСУ чувствуют себя в ловушке Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переправа через реку Днепр находится под постоянным обстрелом, российские военные контролируют линии снабжения ВСУ, из-за чего бойцы чувствуют себя как в ловушке. Об этом сообщил солдат ВСУ, оказавшийся в осаде в составе украинского подразделения на восточном берегу Днепра. «Вся переправа находится под постоянным обстрелом. Я видел, как лодки с моими товарищами на борту просто исчезали в воде после ударов, навсегда теряясь в Днепре», — заявил украинский боец в беседе с BBC . Он отметил, что российские силы контролируют украинские линии снабжения, поэтому ВСУ ощущают себя как в ловушке. В издании отметили, что ранее Генштаб Украины сообщил, что украинские бойцы якобы удерживают позиции в боях на Днепре и наносят огневой удар по российским силам. Однако информация украинского бойца демонстрирует другую сторону, не фигурирующую в отчетах киевского режима. Солдат ВСУ подчеркнул, что российские военные знали заранее о высадке украинских сил на восточном берегу Днепра и ждали их прибытия. «У меня такое ощущение, будто я вышел из ада, но ребята, которые заменили нас, попали в еще больший ад», — заявил он. По словам солдата, большую часть снаряжения военные покупали себе самостоятельно, за свои деньги организовали блоки питания. Он добавил, что из-за ухудшения погоды ситуация может ухудшиться. Боец ВСУ отметил, что в армии считают, что украинское командование их бросило. По его словам, в стране давно закончились добровольцы, и теперь на фронт отправляют тех, кто не смог избежать мобилизации. «Вы будете смеяться над этим, но некоторые из наших морских пехотинцев даже не умеют плавать», — отметил солдат. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские десантники уничтожили дронами «Ланцет» украинскую артиллерию и станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области, передает RT. Боец группировки «Днепр» с позывным «Ротор» сообщил, что солдаты РФ сорвали попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переправа через реку Днепр находится под постоянным обстрелом, российские военные контролируют линии снабжения ВСУ, из-за чего бойцы чувствуют себя как в ловушке. Об этом сообщил солдат ВСУ, оказавшийся в осаде в составе украинского подразделения на восточном берегу Днепра. «Вся переправа находится под постоянным обстрелом. Я видел, как лодки с моими товарищами на борту просто исчезали в воде после ударов, навсегда теряясь в Днепре», — заявил украинский боец в беседе с BBC. Он отметил, что российские силы контролируют украинские линии снабжения, поэтому ВСУ ощущают себя как в ловушке. В издании отметили, что ранее Генштаб Украины сообщил, что украинские бойцы якобы удерживают позиции в боях на Днепре и наносят огневой удар по российским силам. Однако информация украинского бойца демонстрирует другую сторону, не фигурирующую в отчетах киевского режима. Солдат ВСУ подчеркнул, что российские военные знали заранее о высадке украинских сил на восточном берегу Днепра и ждали их прибытия. «У меня такое ощущение, будто я вышел из ада, но ребята, которые заменили нас, попали в еще больший ад», — заявил он. По словам солдата, большую часть снаряжения военные покупали себе самостоятельно, за свои деньги организовали блоки питания. Он добавил, что из-за ухудшения погоды ситуация может ухудшиться. Боец ВСУ отметил, что в армии считают, что украинское командование их бросило. По его словам, в стране давно закончились добровольцы, и теперь на фронт отправляют тех, кто не смог избежать мобилизации. «Вы будете смеяться над этим, но некоторые из наших морских пехотинцев даже не умеют плавать», — отметил солдат. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские десантники уничтожили дронами «Ланцет» украинскую артиллерию и станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области, передает RT. Боец группировки «Днепр» с позывным «Ротор» сообщил, что солдаты РФ сорвали попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра.