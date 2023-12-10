МК: полицейский в Москве изнасиловал девочку и отправил на такси домой

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Родственники задержанного сообщили, что все произошло по обоюдному согласию Фото:

В Москве 26-летний полицейский был задержан из-за подозрений в изнасиловании 11-летней девочки. По его словам, они познакомились в мессенджере и он пригласил ее к себе домой.

«С заявлением в полицию обратились родители пострадавшей, проживающие в одном из городов на северо-востоке Подмосковья», — сообщила газета «Московский комсомолец». Родители пострадавшей утверждают, что днем 8 декабря сотрудник полиции в своей квартире надругался над их дочерью.

Отмечается, что задержанный нашел девочку на канале для знакомств в мессенджере и после переписки позвал ее к себе домой. По данным «МК», мужчина проживает один на северо-востоке Москвы. После изнасилования он отправил девочку на такси.

Близкие подозреваемого отметили, что все произошло по обоюдному согласию. По их словам, девочка скрыла свой возраст. СК региона возбудил уголовное дело.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК. Ответ ожидается.

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В Москве 26-летний полицейский был задержан из-за подозрений в изнасиловании 11-летней девочки. По его словам, они познакомились в мессенджере и он пригласил ее к себе домой. «С заявлением в полицию обратились родители пострадавшей, проживающие в одном из городов на северо-востоке Подмосковья», — сообщила газета «Московский комсомолец». Родители пострадавшей утверждают, что днем 8 декабря сотрудник полиции в своей квартире надругался над их дочерью. Отмечается, что задержанный нашел девочку на канале для знакомств в мессенджере и после переписки позвал ее к себе домой. По данным «МК», мужчина проживает один на северо-востоке Москвы. После изнасилования он отправил девочку на такси. Близкие подозреваемого отметили, что все произошло по обоюдному согласию. По их словам, девочка скрыла свой возраст. СК региона возбудил уголовное дело. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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