Возле Йемена загорелся британский корабль

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Судно загорелось в районе Баб-эль-Мандебского пролива Фото:

Возле берегов Йемена загорелся британский корабль. Об этом заявило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«Возгорание на борту судна, международные поисково-спасательные службы проинформированы. Как сообщается, весь экипаж в безопасности», — говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.

Судно загорелось в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Причины происшествия не уточняются, власти Великобритании начали расследование.

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Возле берегов Йемена загорелся британский корабль. Об этом заявило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). «Возгорание на борту судна, международные поисково-спасательные службы проинформированы. Как сообщается, весь экипаж в безопасности», — говорится в заявлении ведомства в соцсети Х. Судно загорелось в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Причины происшествия не уточняются, власти Великобритании начали расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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