Возле Йемена загорелся британский корабль

Судно загорелось в районе Баб-эль-Мандебского пролива
Возле берегов Йемена загорелся британский корабль. Об этом заявило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
«Возгорание на борту судна, международные поисково-спасательные службы проинформированы. Как сообщается, весь экипаж в безопасности», — говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.
Судно загорелось в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Причины происшествия не уточняются, власти Великобритании начали расследование.
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