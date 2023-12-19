Гражданин Украины изнасиловал девушку в Москве и скрылся в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия пожара на улице Омская, 91. Екатеринбург, ск рф, следственный комитет россии
Сотрудники СК РФ задержали мужчину в Петербурге Фото:

Гражданин Украины изнасиловал девушку в Москве, похитив у нее более 2,5 миллионов рублей, после чего скрылся в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) РФ Юлия Иванова.

«Гражданин Украины изнасиловал знакомую в отеле в Москве, похитил у нее 2,5 миллиона рублей и уехал в Петербург», — передает слова Ивановой официальный сайт СК. Она добавила, что обвиняемый задержан в Санкт-Петербурге. При допросе он частично признал свою вину и был арестован по обвинению в изнасиловании и краже.

Задержанный рассказал следователям, что некоторое время назад он расстался со своей возлюбленной, которая стала жертвой преступления. Вечером 21 ноября он пригласил ее в отель, надеясь на примирение, но она его отвергла. В ходе допроса задержанный признал свою частичную вину. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании и краже, заключили в СК РФ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гражданин Украины изнасиловал девушку в Москве, похитив у нее более 2,5 миллионов рублей, после чего скрылся в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) РФ Юлия Иванова. «Гражданин Украины изнасиловал знакомую в отеле в Москве, похитил у нее 2,5 миллиона рублей и уехал в Петербург», — передает слова Ивановой официальный сайт СК. Она добавила, что обвиняемый задержан в Санкт-Петербурге. При допросе он частично признал свою вину и был арестован по обвинению в изнасиловании и краже. Задержанный рассказал следователям, что некоторое время назад он расстался со своей возлюбленной, которая стала жертвой преступления. Вечером 21 ноября он пригласил ее в отель, надеясь на примирение, но она его отвергла. В ходе допроса задержанный признал свою частичную вину. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании и краже, заключили в СК РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...