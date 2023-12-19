Гражданин Украины изнасиловал девушку в Москве и скрылся в Петербурге

19 декабря 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Сотрудники СК РФ задержали мужчину в Петербурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гражданин Украины изнасиловал девушку в Москве, похитив у нее более 2,5 миллионов рублей, после чего скрылся в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) РФ Юлия Иванова. «Гражданин Украины изнасиловал знакомую в отеле в Москве, похитил у нее 2,5 миллиона рублей и уехал в Петербург», — передает слова Ивановой официальный сайт СК. Она добавила, что обвиняемый задержан в Санкт-Петербурге. При допросе он частично признал свою вину и был арестован по обвинению в изнасиловании и краже. Задержанный рассказал следователям, что некоторое время назад он расстался со своей возлюбленной, которая стала жертвой преступления. Вечером 21 ноября он пригласил ее в отель, надеясь на примирение, но она его отвергла. В ходе допроса задержанный признал свою частичную вину. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании и краже, заключили в СК РФ.

Гражданин Украины изнасиловал девушку в Москве, похитив у нее более 2,5 миллионов рублей, после чего скрылся в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) РФ Юлия Иванова. «Гражданин Украины изнасиловал знакомую в отеле в Москве, похитил у нее 2,5 миллиона рублей и уехал в Петербург», — передает слова Ивановой официальный сайт СК. Она добавила, что обвиняемый задержан в Санкт-Петербурге. При допросе он частично признал свою вину и был арестован по обвинению в изнасиловании и краже. Задержанный рассказал следователям, что некоторое время назад он расстался со своей возлюбленной, которая стала жертвой преступления. Вечером 21 ноября он пригласил ее в отель, надеясь на примирение, но она его отвергла. В ходе допроса задержанный признал свою частичную вину. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании и краже, заключили в СК РФ.