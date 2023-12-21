Польские дальнобойщики глумятся над украинцами на границе с помощью гимна России. Видео

Украинских перевозчиков не пропускают на границе с Польшей под гимн России

21 декабря 2023 в 08:36 Размер текста - 17 +

Польские дальнобойщики пошутили над украинскими перевозчиками на границе Польши и Украины. Водители просигналили начало российского гимна, стоя в пробке. «Польские водители грузовиков решили дополнительно потроллить своих украинских коллег, исполнив гудками клаксонов гимн Российской федерации», — сообщает MK.RU. Отмечается, что у украинцев до сих пор сохраняются проблемы с пересечением польской границы. Польские перевозчики ранее пожаловались на невозможность нормально конкурировать с украинцами из-за того, что для тех действует безвизовый режим. Потому в ноябре 2023 года поляки устроили протесты на границе, заблокировав КПП. Они заявили, что готовы продолжать протест до зимы. В конце ноября польские дальнобойщики ужесточили блокаду, перекрыв самый загруженный пограничный пункт у села Медыка. В начале декабря поляки поставили ультиматум своему правительству, пригрозив ужесточить протесты на границе с Украиной.