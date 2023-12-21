Польские дальнобойщики глумятся над украинцами на границе с помощью гимна России. Видео

Украинских перевозчиков не пропускают на границе с Польшей под гимн России
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Польские дальнобойщики протестуют с ноября 2023 года (архивное фото) Фото:

Польские дальнобойщики пошутили над украинскими перевозчиками на границе Польши и Украины. Водители просигналили начало российского гимна, стоя в пробке.

«Польские водители грузовиков решили дополнительно потроллить своих украинских коллег, исполнив гудками клаксонов гимн Российской федерации», — сообщает MK.RU. Отмечается, что у украинцев до сих пор сохраняются проблемы с пересечением польской границы.

Польские перевозчики ранее пожаловались на невозможность нормально конкурировать с украинцами из-за того, что для тех действует безвизовый режим. Потому в ноябре 2023 года поляки устроили протесты на границе, заблокировав КПП. Они заявили, что готовы продолжать протест до зимы. В конце ноября польские дальнобойщики ужесточили блокаду, перекрыв самый загруженный пограничный пункт у села Медыка. В начале декабря поляки поставили ультиматум своему правительству, пригрозив ужесточить протесты на границе с Украиной.

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Польские дальнобойщики пошутили над украинскими перевозчиками на границе Польши и Украины. Водители просигналили начало российского гимна, стоя в пробке. «Польские водители грузовиков решили дополнительно потроллить своих украинских коллег, исполнив гудками клаксонов гимн Российской федерации», — сообщает MK.RU. Отмечается, что у украинцев до сих пор сохраняются проблемы с пересечением польской границы. Польские перевозчики ранее пожаловались на невозможность нормально конкурировать с украинцами из-за того, что для тех действует безвизовый режим. Потому в ноябре 2023 года поляки устроили протесты на границе, заблокировав КПП. Они заявили, что готовы продолжать протест до зимы. В конце ноября польские дальнобойщики ужесточили блокаду, перекрыв самый загруженный пограничный пункт у села Медыка. В начале декабря поляки поставили ультиматум своему правительству, пригрозив ужесточить протесты на границе с Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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