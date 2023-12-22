22 декабря 2023

Германия передала Украине зенитные установки и снаряды

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Германия передала Украине новую партию вооружений (архивное фото) Фото:

Германия отправила Украине новую партию военной помощи, в том числе, новые зенитные установки и снаряды. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

«В пакет помощи Киеву вошли три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard в комплекте с запчастями, две бронированные машины Wisent 1, а также боеприпасы для танков Leopard 2A6. Кроме этого, ФРГ отправила Киеву более 30 тысяч снарядов для ЗСУ Gepard, десять разведывательных беспилотников Vector с запчастями и 2,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Также Берлин передал две машины пограничной службы, восемь грузовиков Zetros, а также прицепы и медикаменты», — указано в документе.

В декабре сообщалось, что новый пакет помощи США Украине будет включать в себя ракеты HARM, боеприпасы для ПВО и HIMARS. Этот пакет без решения Конгресса о выделении новых средств для Украины станет одним из последних, пишет «Национальная служба новостей».

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Германия отправила Украине новую партию военной помощи, в том числе, новые зенитные установки и снаряды. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ. «В пакет помощи Киеву вошли три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard в комплекте с запчастями, две бронированные машины Wisent 1, а также боеприпасы для танков Leopard 2A6. Кроме этого, ФРГ отправила Киеву более 30 тысяч снарядов для ЗСУ Gepard, десять разведывательных беспилотников Vector с запчастями и 2,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Также Берлин передал две машины пограничной службы, восемь грузовиков Zetros, а также прицепы и медикаменты», — указано в документе. В декабре сообщалось, что новый пакет помощи США Украине будет включать в себя ракеты HARM, боеприпасы для ПВО и HIMARS. Этот пакет без решения Конгресса о выделении новых средств для Украины станет одним из последних, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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