Германия передала Украине зенитные установки и снаряды

23 декабря 2023 в 01:14 Размер текста - 17 +

Германия передала Украине новую партию вооружений (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Германия отправила Украине новую партию военной помощи, в том числе, новые зенитные установки и снаряды. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ. «В пакет помощи Киеву вошли три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard в комплекте с запчастями, две бронированные машины Wisent 1, а также боеприпасы для танков Leopard 2A6. Кроме этого, ФРГ отправила Киеву более 30 тысяч снарядов для ЗСУ Gepard, десять разведывательных беспилотников Vector с запчастями и 2,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Также Берлин передал две машины пограничной службы, восемь грузовиков Zetros, а также прицепы и медикаменты», — указано в документе. В декабре сообщалось, что новый пакет помощи США Украине будет включать в себя ракеты HARM, боеприпасы для ПВО и HIMARS. Этот пакет без решения Конгресса о выделении новых средств для Украины станет одним из последних, пишет «Национальная служба новостей».

Германия отправила Украине новую партию военной помощи, в том числе, новые зенитные установки и снаряды. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ. «В пакет помощи Киеву вошли три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard в комплекте с запчастями, две бронированные машины Wisent 1, а также боеприпасы для танков Leopard 2A6. Кроме этого, ФРГ отправила Киеву более 30 тысяч снарядов для ЗСУ Gepard, десять разведывательных беспилотников Vector с запчастями и 2,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Также Берлин передал две машины пограничной службы, восемь грузовиков Zetros, а также прицепы и медикаменты», — указано в документе. В декабре сообщалось, что новый пакет помощи США Украине будет включать в себя ракеты HARM, боеприпасы для ПВО и HIMARS. Этот пакет без решения Конгресса о выделении новых средств для Украины станет одним из последних, пишет «Национальная служба новостей».