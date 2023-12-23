Зюганов рассказал, почему не стал выдвигаться на выборы президента

Зюганов сообщил, что возглавит штаб кандидата в президенты РФ от КПРФ
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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов не будет баллотироваться на пост президента в пятый раз Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возглавит штаб кандидата от своей партии. Таким образом он ответил на вопрос, почему он не баллотируется на пост президента России в 2024 году.

«Я пошел на выборы, я возглавляю штаб… я буду координировать всю работу, выполнять роль человека, который обеспечивает выборную кампанию», — поделился Геннадий Зюганов, его слова приводит РИА Новости.

Зюганов уже четыре раза выдвигалась на президентские выборы от КПРФ. Это было в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. Однако каждый раз он занимал второе место по итогам голосования.

Ранее Зюганов заявил, что на президентских выборах поддержит главу комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова. Он станет конкурентом нынешнего главы РФ Владимира Путина. На данный момент ЦИК зарегистрировал 29 кандидатов в президенты РФ, передает «Национальная служба новостей». На подготовку проведения выборов уйдет 33,2 миллиарда рублей, как рассказывал зампредседателя ЦИК России Николай Булаев, передает RT.

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возглавит штаб кандидата от своей партии. Таким образом он ответил на вопрос, почему он не баллотируется на пост президента России в 2024 году. «Я пошел на выборы, я возглавляю штаб… я буду координировать всю работу, выполнять роль человека, который обеспечивает выборную кампанию», — поделился Геннадий Зюганов, его слова приводит РИА Новости. Зюганов уже четыре раза выдвигалась на президентские выборы от КПРФ. Это было в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. Однако каждый раз он занимал второе место по итогам голосования. Ранее Зюганов заявил, что на президентских выборах поддержит главу комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова. Он станет конкурентом нынешнего главы РФ Владимира Путина. На данный момент ЦИК зарегистрировал 29 кандидатов в президенты РФ, передает «Национальная служба новостей». На подготовку проведения выборов уйдет 33,2 миллиарда рублей, как рассказывал зампредседателя ЦИК России Николай Булаев, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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