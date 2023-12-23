Зюганов рассказал, почему не стал выдвигаться на выборы президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что возглавит штаб кандидата от своей партии. Таким образом он ответил на вопрос, почему он не баллотируется на пост президента России в 2024 году.
«Я пошел на выборы, я возглавляю штаб… я буду координировать всю работу, выполнять роль человека, который обеспечивает выборную кампанию», — поделился Геннадий Зюганов, его слова приводит РИА Новости.
Зюганов уже четыре раза выдвигалась на президентские выборы от КПРФ. Это было в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. Однако каждый раз он занимал второе место по итогам голосования.
Ранее Зюганов заявил, что на президентских выборах поддержит главу комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова. Он станет конкурентом нынешнего главы РФ Владимира Путина. На данный момент ЦИК зарегистрировал 29 кандидатов в президенты РФ, передает «Национальная служба новостей». На подготовку проведения выборов уйдет 33,2 миллиарда рублей, как рассказывал зампредседателя ЦИК России Николай Булаев, передает RT.
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