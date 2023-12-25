В России облегчили передачу долей в значимом бизнесе от иностранных организаций

26 декабря 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ, благодаря которому иностранцы смогут владеть долями в значимом бизнесе, 25 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон, который оптимизирует порядок передачи долей в значимых российских компаниях от иностранных холдингов. Речь идет о группах компаний из недружественных стран к косвенным владельцам акций. Надлежащий документ опубликован на портале правовой информации. Компания может быть включена в список экономически значимых организаций РФ по предложению профильного органа власти. До вступления закона в силу некоторые лица владели долями в подобных организациях косвенно, а именно через иностранные холдинговые компании. Закон уточняет порядок и условия их вступления в прямое владение этими долями. Иностранные граждане получат право владеть долями в экономически значимых организациях с 1 января 2024 года. Это предусматривают поправки в ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющимися экономически значимыми организациями», подписанные Владимиром Путиным 25 декабря.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который оптимизирует порядок передачи долей в значимых российских компаниях от иностранных холдингов. Речь идет о группах компаний из недружественных стран к косвенным владельцам акций. Надлежащий документ опубликован на портале правовой информации. Компания может быть включена в список экономически значимых организаций РФ по предложению профильного органа власти. До вступления закона в силу некоторые лица владели долями в подобных организациях косвенно, а именно через иностранные холдинговые компании. Закон уточняет порядок и условия их вступления в прямое владение этими долями. Иностранные граждане получат право владеть долями в экономически значимых организациях с 1 января 2024 года. Это предусматривают поправки в ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющимися экономически значимыми организациями», подписанные Владимиром Путиным 25 декабря.