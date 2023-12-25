25 декабря 2023

В России облегчили передачу долей в значимом бизнесе от иностранных организаций

© Служба новостей «URA.RU»
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Двусторонние встречи президента России Владимира Путина с президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин подписал указ, благодаря которому иностранцы смогут владеть долями в значимом бизнесе, 25 декабря Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, который оптимизирует порядок передачи долей в значимых российских компаниях от иностранных холдингов. Речь идет о группах компаний из недружественных стран к косвенным владельцам акций. Надлежащий документ опубликован на портале правовой информации.

Компания может быть включена в список экономически значимых организаций РФ по предложению профильного органа власти. До вступления закона в силу некоторые лица владели долями в подобных организациях косвенно, а именно через иностранные холдинговые компании. Закон уточняет порядок и условия их вступления в прямое владение этими долями.

Иностранные граждане получат право владеть долями в экономически значимых организациях с 1 января 2024 года. Это предусматривают поправки в ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющимися экономически значимыми организациями», подписанные Владимиром Путиным 25 декабря.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который оптимизирует порядок передачи долей в значимых российских компаниях от иностранных холдингов. Речь идет о группах компаний из недружественных стран к косвенным владельцам акций. Надлежащий документ опубликован на портале правовой информации. Компания может быть включена в список экономически значимых организаций РФ по предложению профильного органа власти. До вступления закона в силу некоторые лица владели долями в подобных организациях косвенно, а именно через иностранные холдинговые компании. Закон уточняет порядок и условия их вступления в прямое владение этими долями. Иностранные граждане получат право владеть долями в экономически значимых организациях с 1 января 2024 года. Это предусматривают поправки в ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющимися экономически значимыми организациями», подписанные Владимиром Путиным 25 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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